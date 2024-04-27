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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерс: обзор матча 27 апреля 2024
Ньюкасл Джетс
27.04.2024, суббота, 10:15
Австралия. А-лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Сентрал Кост Маринерс
47'
А. Стамателопулос
21'
A. Kuol
82'
H. Steele
87'
R. Edmondson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерс
Желтая карточка
D. Wilmering
89'
Замена
D. Stynes
️️️️
C. Taylor
88'
87'
ГОЛ! 1:3!
R. Edmondson
Пас отдал
M.
Замена
J. Vidic
️️️️
C. Timmins
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
H. Steele
Пас отдал
J. Farrell
Желтая карточка
Ф. Чанчар
72'
71'
Замена
H. Steele
️️️️
B. Tapp
71'
Замена
R.
️️️️
S. Roux
Замена
J. Hoffman
️️️️
Л. Бейлис
63'
62'
Замена
R. Edmondson
️️️️
A. Kuol
Желтая карточка
K. Grozos
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Стамателопулос
Пас отдал
C. Taylor
47'
46'
Замена
M. Di Pizio
️️️️
C. Theoharous
Желтая карточка
D. Ingham
43'
32'
Желтая карточка
C. Theoharous
21'
ГОЛ! 0:1!
A. Kuol
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
14
Dane Ingham
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
23
Daniel Wilmering
ЦЗ
23
Kosta Grozos
ЦП
8
Callum Timmins
ЦП
13
Clayton Taylor
ЦП
7
Reno Piscopo
ЦП
10
Лахлан Бейлис
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
66
Daniel Hall
ЦЗ
45
Brian Kaltack
ЦЗ
5
Jacob Farrell
ЦЗ
7
Christian Theoharous
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
26
Brad Tapp
ЦП
4
Joshua Nisbet
ЦП
45
Alou Kuol
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Ньюкасл Джетс
20
Michael Weier
ВР
3
Jason Hoffman
ЦЗ
2
Mark Natta
ЦЗ
11
Daniel Stynes
ЦП
6
Brandon O'Neill
ЦП
17
Justin Vidic
ЦФ
16
Trent Buhagiar
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
16
Harrison Steele
ЦП
10
Miguel Di Pizio
ЦП
22
Ronald
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
27
Jing Lual
ЦФ
4-4-2
1
14
3
Чанчар
23
2
23
13
7
8
16
Стамателопулос
10
Бейлис
4-4-2
20
Вукович
66
45
5
15
16
Балар
26
4
7
10
45
10
Бейлис
3
3
10
Бейлис
13
11
11
13
8
17
17
8
26
16
16
26
7
10
10
7
15
22
22
15
45
27
27
45
Остались в запасе
Ньюкасл Джетс
Сентрал Кост Маринерс
20
Michael Weier
ВР
2
Mark Natta
ЦЗ
6
Brandon O'Neill
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
27
Jing Lual
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Остались в запасе
20
Michael Weier
ВР
2
Mark Natta
ЦЗ
6
Brandon O'Neill
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
27
Jing Lual
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерс
4
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
8
Офсайды
3
1
Количество передач
484
422
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Elder, Australia
Стадион:
McDonald Jones Stadium, Newcastle
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