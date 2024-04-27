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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Веллингтон Феникс - Макартур
Веллингтон Феникс - Макартур: обзор матча 27 апреля 2024
Веллингтон Феникс
27.04.2024, суббота, 10:15
Австралия. А-лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Макартур
22'
К. Барбарусес
29'
Т. Пэйн
90+2'
О. Завада (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веллингтон Феникс - Макартур
ГОЛ с пенальти! 3:0!
О. Завада
90'
+2
Желтая карточка
О. Завада
87'
Замена
О. Завада
️️️️
N. Pennington
87'
Желтая карточка
Ю. Салас
84'
Замена
O. van Hattum
️️️️
Б. Краев
81'
71'
Замена
L. Rose
️️️️
В. Жермен
Замена
Ю. Салас
️️️️
D. Ball
71'
60'
Замена
O. Jones
️️️️
J. Drew
Желтая карточка
А. Руфер
54'
46'
Замена
D. De Silva
️️️️
K. Popović
41'
Желтая карточка
J. Drew
ГОЛ! 2:0!
Т. Пэйн
Пас отдал
Б. Олд
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Барбарусес
Пас отдал
N. Pennington
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веллингтон Феникс
1
Алекс Полсен
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
20
Финн Сурман
ЦЗ
11
Бен Олд
ЛВ
14
Алекс Руфер
ОП
4
Тим Пэйн
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
7
Nicholas Pennington
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
10
David Ball
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
13
Ivan Vujica
ЦЗ
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
2
Kealey Adamson
ЦЗ
23
Клейтон Льюис
ЦП
29
Kristian Popović
ЦП
10
Ulises Dávila
(К)
ЦП
24
Чарльз М'Момбва
ЦП
5
Matthew Jurman
ЦФ
11
Jed Drew
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Веллингтон Феникс
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
2
Юстин Салас
ОП
6
M. Al-Taay
ЦП
27
Matt Sheridan
ЦП
19
Оскар Завада
ЦФ
14
Oskar van Hattum
ЦФ
Макартур
1
Danijel Nizic
ВР
5
Oliver Jones
ЦП
27
Jerry Skotadis
ЦП
7
Daniel De Silva
ЦФ
15
Lachlan Rose
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Полсен
3
Саттон
20
Сурман
14
Руфер
4
Пэйн
23
Краев
11
Олд
9
Барбарусес
10
4
7
3-4-3
12
13
6
2
29
10
24
М'Момбва
23
Льюис
98
Жермен
11
5
7
19
Завада
19
Завада
7
10
2
Салас
2
Салас
10
23
Краев
14
14
23
Краев
11
5
5
11
29
7
7
29
98
Жермен
15
15
98
Жермен
Остались в запасе
Веллингтон Феникс
Макартур
6
M. Al-Taay
ЦП
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
27
Matt Sheridan
ЦП
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
1
Danijel Nizic
ВР
27
Jerry Skotadis
ЦП
Главный тренер
Миле Стержовски
Остались в запасе
6
M. Al-Taay
ЦП
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
27
Matt Sheridan
ЦП
Остались в запасе
1
Danijel Nizic
ВР
27
Jerry Skotadis
ЦП
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Главный тренер
Миле Стержовски
Статистика матча Веллингтон Феникс - Макартур
3
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
11
Офсайды
3
0
Количество передач
558
523
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Abraham, Australia
Стадион:
Westpac Stadium, Wellington
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