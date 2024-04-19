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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс: обзор матча 19 апреля 2024
Ньюкасл Джетс
19.04.2024, пятница, 12:45
Австралия. А-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Веллингтон Феникс
15'
А. Полсен (АГ)
71'
К. Барбарусес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс
90'
+6
Пенальти не реализован!
А. Руфер
90'
Замена
N. Pennington
️️️️
Т. Пэйн
84'
Замена
О. Завада
️️️️
Б. Краев
Замена
B. O'Neill
️️️️
K. Grozos
81'
Замена
J. Hoffman
️️️️
Л. Бейлис
73'
71'
ГОЛ! 1:1!
К. Барбарусес
68'
Желтая карточка
S. Wootton
Желтая карточка
C. Jenkinson
66'
Желтая карточка
Ф. Чанчар
65'
Замена
T. Buhagiar
️️️️
D. Stynes
64'
46'
Замена
O. van Hattum
️️️️
Ю. Салас
46'
Замена
D. Ball
️️️️
M. Al-Taay
Желтая карточка
C. Timmins
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Полсен
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
14
Dane Ingham
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
23
Daniel Wilmering
ЦЗ
23
Kosta Grozos
ЦП
8
Callum Timmins
ЦП
11
Daniel Stynes
ЦП
13
Clayton Taylor
ЦП
10
Лахлан Бейлис
ЦФ
16
Апостолос Стамателопулос
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Веллингтон Феникс
1
Алекс Полсен
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
20
Финн Сурман
ЦЗ
11
Бен Олд
ЛВ
14
Алекс Руфер
ОП
2
Юстин Салас
ОП
6
M. Al-Taay
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
4
Тим Пэйн
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Ньюкасл Джетс
20
Michael Weier
ВР
3
Jason Hoffman
ЦЗ
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
6
Brandon O'Neill
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
17
Justin Vidic
ЦФ
7
Арчи Гудвин
ЦФ
Веллингтон Феникс
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
27
Matt Sheridan
ЦП
19
Оскар Завада
ЦФ
14
Oskar van Hattum
ЦФ
10
David Ball
ЦФ
7
Nicholas Pennington
ЦФ
4-4-2
1
14
3
Чанчар
23
2
23
11
13
8
16
Стамателопулос
10
Бейлис
2-2-3-1-2
1
Полсен
3
Саттон
20
Сурман
14
Руфер
2
Салас
6
23
Краев
4
Пэйн
11
Олд
4
9
Барбарусес
10
Бейлис
3
3
10
Бейлис
23
6
6
23
11
16
16
11
23
Краев
19
Завада
19
Завада
23
Краев
2
Салас
14
14
2
Салас
6
10
10
6
4
Пэйн
7
7
4
Пэйн
Остались в запасе
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс
20
Michael Weier
ВР
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
17
Justin Vidic
ЦФ
7
Арчи Гудвин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
27
Matt Sheridan
ЦП
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Остались в запасе
20
Michael Weier
ВР
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
17
Justin Vidic
ЦФ
7
Арчи Гудвин
ЦФ
Остались в запасе
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
27
Matt Sheridan
ЦП
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Статистика матча Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс
3
1
Всего ударов по воротам
18
22
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
11
Нарушения
10
8
Офсайды
2
3
Количество передач
297
559
Сейвы
5
1
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
11
11
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
11
17
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Alireza Ildorom, Iran
Стадион:
McDonald Jones Stadium, Newcastle
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