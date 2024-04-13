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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерс
Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерс: обзор матча 13 апреля 2024
Вестерн Юнайтед
13.04.2024, суббота, 08:30
Австралия. А-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Сентрал Кост Маринерс
51'
М. Балар
80'
C. Theoharous
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерс
80'
ГОЛ! 0:2!
C. Theoharous
Пас отдал
M.
Замена
J. Najdovski
️️️️
M. Ruhs
79'
76'
Замена
C. Theoharous
️️️️
H. Steele
72'
Замена
M. Di Pizio
️️️️
B. Tapp
Замена
S. Lustica
️️️️
M. Grimaldi
70'
51'
ГОЛ! 0:1!
М. Балар
Пас отдал
J. Nisbet
46'
Замена
R. Edmondson
️️️️
J. Lual
Желтая карточка
Л. Уэльс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
43
Khoder Kaddour
ЦЗ
2
James Donachie
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
17
Ben Garuccio
(К)
ЦЗ
11
Лахлан Уэльс
ЛВ
14
Matthew Grimaldi
ЦП
21
Sebastian Pasquali
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
77
Riku Danzaki
ЦП
19
Michael Ruhs
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
66
Daniel Hall
ЦЗ
45
Brian Kaltack
ЦЗ
10
Ángel Torres
ЦП
16
Harrison Steele
ЦП
26
Brad Tapp
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
4
Joshua Nisbet
ЦП
27
Jing Lual
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
15
Zach Lisolajski
ЦП
10
Steven Lustica
ЦП
37
Luke Vickery
ЦФ
18
Jake Najdovski
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
10
Miguel Di Pizio
ЦП
7
Christian Theoharous
ЦП
18
William Wilson
ЦП
22
Ronald
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
4-4-1-1
1
43
22
17
2
14
32
77
21
11
Уэльс
19
3-5-2
20
Вукович
15
66
45
10
26
16
Балар
4
16
10
27
14
10
10
14
19
18
18
19
26
10
10
26
16
7
7
16
27
27
27
27
Остались в запасе
Вестерн Юнайтед
Сентрал Кост Маринерс
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
15
Zach Lisolajski
ЦП
37
Luke Vickery
ЦФ
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
18
William Wilson
ЦП
22
Ronald
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Остались в запасе
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
15
Zach Lisolajski
ЦП
37
Luke Vickery
ЦФ
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
18
William Wilson
ЦП
22
Ronald
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерс
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
4
Офсайды
0
1
Количество передач
492
589
Сейвы
4
0
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Barreiro, Australia
Стадион:
GMHBA Stadium, Geelong
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