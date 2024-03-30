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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс: обзор матча 30 марта 2024
Мельбурн Сити
30.03.2024, суббота, 09:30
Австралия. А-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл Джетс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс
80'
Замена
B. O'Neill
️️️️
C. Timmins
Замена
М. Леки
️️️️
Л. Натель
77'
76'
Замена
А. Гудвин
️️️️
R. Piscopo
76'
Замена
J. Hoffman
️️️️
D. Stynes
75'
Желтая карточка
K. Grozos
Желтая карточка
Л. Натель
75'
Желтая карточка
T. Antonis
65'
63'
Замена
Л. Бейлис
️️️️
C. Taylor
Замена
T. Antonis
️️️️
Д. Джегго
62'
Замена
Д. Макларен
️️️️
M. Caputo
62'
45'
Желтая карточка
D. Ingham
33'
Желтая карточка
C. Timmins
Желтая карточка
Д. Джегго
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
25
Callum Talbot
ЦЗ
15
Vicente Fernández
ЦЗ
4
Nuno Reis
(К)
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
8
Джеймс Джегго
ЦП
6
Steven Ugarković
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Max Caputo
ЦП
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
2
Mark Natta
ЦЗ
23
Daniel Wilmering
ЦЗ
14
Dane Ingham
ЦЗ
7
Reno Piscopo
ЦП
13
Clayton Taylor
ЦП
8
Callum Timmins
ЦП
23
Kosta Grozos
ЦП
11
Daniel Stynes
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
6
Curtis Good
ЦЗ
19
Harry Politidis
ЦЗ
17
Terry Antonis
ЦП
21
Alessandro Lopane
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Джейми Макларен
ЦФ
Ньюкасл Джетс
20
Michael Weier
ВР
3
Jason Hoffman
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
6
Brandon O'Neill
ЦП
10
Лахлан Бейлис
ЦФ
16
Trent Buhagiar
ЦФ
7
Арчи Гудвин
ЦФ
4-4-1-1
1
25
4
26
15
8
Джегго
30
Арслан
9
6
44
Яколиш
19
Натель
4-5-1
1
2
23
14
3
Чанчар
7
8
23
11
13
16
Стамателопулос
8
Джегго
17
17
8
Джегго
19
Натель
7
Леки
7
Леки
19
Натель
9
9
Макларен
9
Макларен
9
11
3
3
11
8
6
6
8
13
10
Бейлис
10
Бейлис
13
7
7
Гудвин
7
Гудвин
7
Остались в запасе
Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс
33
Патрик Бич
ВР
6
Curtis Good
ЦЗ
19
Harry Politidis
ЦЗ
21
Alessandro Lopane
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
20
Michael Weier
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
16
Trent Buhagiar
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Остались в запасе
33
Патрик Бич
ВР
6
Curtis Good
ЦЗ
19
Harry Politidis
ЦЗ
21
Alessandro Lopane
ЦП
Остались в запасе
20
Michael Weier
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
16
Trent Buhagiar
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Статистика матча Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс
3
3
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
18
4
Офсайды
4
2
Количество передач
560
305
Сейвы
3
9
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Cook, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
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