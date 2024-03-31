Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар: обзор матча 31 марта 2024
Веллингтон Феникс
31.03.2024, воскресенье, 02:00
Австралия. А-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Брисбен Роар
2'
Б. Краев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веллингтон Феникс - Брисбен Роар
90'
+5
Желтая карточка
T. Aldred
90'
+4
Замена
A. Majok
️️️️
A. Burke-Gilroy
83'
Замена
J. Markovski
️️️️
H. Hore
Замена
️️️️
К. Барбарусес
83'
Красная карточка
А. Руфер
81'
73'
Желтая карточка
H. Hore
73'
Замена
J. Lofthouse
️️️️
N. Mileusnić
Замена
O. van Hattum
️️️️
D. Ball
66'
Замена
Б. Олд
️️️️
M. Al-Taay
57'
Желтая карточка
D. Ball
43'
ГОЛ! 1:0!
Б. Краев
Пас отдал
С. Саттон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веллингтон Феникс
1
Алекс Полсен
ВР
20
Финн Сурман
ЦЗ
3
Сэм Саттон
ЦЗ
14
Алекс Руфер
ОП
2
Юстин Салас
ОП
6
M. Al-Taay
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
10
David Ball
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
7
Nicholas Pennington
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
21
Antonee Burke-Gilroy
ЦЗ
5
Tom Aldred
(К)
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
3
Corey Brown
ЦЗ
10
Florin Berenguer
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
8
Jay O'Shea
ЦП
23
Keegan Jelacic
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
20
Thomas Waddingham
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Веллингтон Феникс
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
11
Бен Олд
ЛВ
27
Matt Sheridan
ЦП
5
Fin Conchie
ЦП
23
Luke Supyk
ЦФ
14
Oskar van Hattum
ЦФ
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
19
Jack Hingert
ЦЗ
12
Taras Gomulka
ЦП
99
Ayom Majok
ЦП
8
Jonas Markovski
ЦФ
11
Jez Lofthouse
ЦФ
2-2-2-4
1
Полсен
20
Сурман
3
Саттон
14
Руфер
2
Салас
6
23
Краев
9
Барбарусес
7
4
10
4-4-2
1
5
5
Труин
3
21
13
8
23
10
20
10
6
11
Олд
11
Олд
6
10
14
14
10
21
99
99
21
13
8
8
13
10
11
11
10
Остались в запасе
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
27
Matt Sheridan
ЦП
5
Fin Conchie
ЦП
23
Luke Supyk
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
19
Jack Hingert
ЦЗ
12
Taras Gomulka
ЦП
Главный тренер
Росс Алоизи
Остались в запасе
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
27
Matt Sheridan
ЦП
5
Fin Conchie
ЦП
23
Luke Supyk
ЦФ
Остались в запасе
29
Matt Acton
ВР
35
Louis Zabala
ЦЗ
19
Jack Hingert
ЦЗ
12
Taras Gomulka
ЦП
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Главный тренер
Росс Алоизи
Статистика матча Веллингтон Феникс - Брисбен Роар
1
1
2
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
10
9
Офсайды
5
1
Количество передач
463
528
Сейвы
7
4
Точность передач %
89
90
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
5
16
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Информация о матче
Главный судья:
Timothy Danaskos, Australia
Стадион:
Westpac Stadium, Wellington
Новости команд
Все
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
«Манчестер Сити» пополнился хавбеком из Австралии
2015.10.26 19:06
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
«Манчестер Сити» пополнился хавбеком из Австралии
2015.10.26 19:06
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+