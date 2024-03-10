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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Макартур - Сентрал Кост Маринерс
Макартур - Сентрал Кост Маринерс: обзор матча 10 марта 2024
Макартур
10.03.2024, воскресенье, 09:00
Австралия. А-лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Сентрал Кост Маринерс
8'
J. Nisbet
19'
R.
55'
R. Edmondson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Макартур - Сентрал Кост Маринерс
Желтая карточка
K. Baccus
90'
83'
Замена
H. Steele
️️️️
B. Tapp
Замена
D. De Silva
️️️️
J. Hollman
77'
67'
Замена
J. Lual
️️️️
A. Kuol
62'
Замена
A. Kuol
️️️️
R. Edmondson
Замена
L. Rose
️️️️
B.
62'
Замена
J. Drew
️️️️
R. Borges Rodrigues
61'
Замена
K. Baccus
️️️️
К. Льюис
61'
55'
ГОЛ! 0:3!
R. Edmondson
Пас отдал
M.
49'
Пенальти не реализован!
Á. Torres
Желтая карточка
M. Jurman
47'
46'
Замена
N. Paull
️️️️
J. Farrell
46'
Замена
M. Di Pizio
️️️️
R.
Желтая карточка
Y. Nicolaou
38'
Желтая карточка
U. Dávila
22'
19'
ГОЛ! 0:2!
R.
Пас отдал
J. Nisbet
10'
Желтая карточка
R.
8'
ГОЛ! 0:1!
J. Nisbet
Пас отдал
M.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
11
Bernardo
ЦП
23
Клейтон Льюис
ЦП
10
Ulises Dávila
(К)
ЦП
15
Jake Hollman
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
17
Raphael Borges Rodrigues
ЦФ
5
Matthew Jurman
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
66
Daniel Hall
ЦЗ
45
Brian Kaltack
ЦЗ
5
Jacob Farrell
ЦЗ
4
Joshua Nisbet
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
26
Brad Tapp
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
22
Ronald
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Макартур
1
Danijel Nizic
ВР
2
Kealey Adamson
ЦЗ
15
Kearyn Baccus
ЦП
15
Lachlan Rose
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
7
Daniel De Silva
ЦФ
11
Jed Drew
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
10
Miguel Di Pizio
ЦП
16
Harrison Steele
ЦП
7
Christian Theoharous
ЦП
27
Jing Lual
ЦФ
45
Alou Kuol
ЦФ
3-4-3
12
33
6
13
11
10
15
23
Льюис
5
17
98
Жермен
3-4-3
20
Вукович
66
45
5
16
Балар
26
10
4
10
22
27
23
Льюис
15
15
23
Льюис
11
15
15
11
15
7
7
15
17
11
11
17
5
21
21
5
22
10
10
22
26
16
16
26
27
27
27
45
45
27
Остались в запасе
Макартур
Сентрал Кост Маринерс
1
Danijel Nizic
ВР
2
Kealey Adamson
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
1
Jack Warshawsky
ВР
7
Christian Theoharous
ЦП
Главный тренер
Марк Джексон
Остались в запасе
1
Danijel Nizic
ВР
2
Kealey Adamson
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
7
Christian Theoharous
ЦП
Главный тренер
Миле Стержовски
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Макартур - Сентрал Кост Маринерс
4
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
18
16
Офсайды
2
2
Количество передач
472
367
Сейвы
6
2
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Elder, Australia
Стадион:
Campbelltown Stadium, Campbelltown
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