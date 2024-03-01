Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Макартур - Мельбурн Сити
Макартур - Мельбурн Сити: обзор матча 01 марта 2024
Макартур
01.03.2024, пятница, 11:45
Австралия. А-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Мельбурн Сити
47'
B.
57'
B.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Макартур - Мельбурн Сити
89'
Желтая карточка
A. Nabbout
Замена
K. Baccus
️️️️
B.
81'
Замена
J. Drew
️️️️
В. Жермен
81'
78'
Замена
M. Caputo
️️️️
Д. Макларен
67'
Замена
H. Politidis
️️️️
S. Ugarković
67'
Замена
A. Lopane
️️️️
V. Fernández
67'
Замена
A. Nabbout
️️️️
Л. Натель
ГОЛ! 2:0!
B.
Пас отдал
U. Dávila
57'
ГОЛ! 1:0!
B.
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
2
Kealey Adamson
ЦЗ
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
10
Ulises Dávila
(К)
ЦП
15
Jake Hollman
ЦП
23
Клейтон Льюис
ЦП
11
Bernardo
ЦП
17
Raphael Borges Rodrigues
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
5
Matthew Jurman
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
25
Callum Talbot
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
6
Curtis Good
ЦЗ
15
Vicente Fernández
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
6
Steven Ugarković
ЦП
19
Лео Натель
ЦФ
9
Джейми Макларен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Макартур
1
Danijel Nizic
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
15
Kearyn Baccus
ЦП
29
Kristian Popović
ЦП
72
Ali Auglah
ЦФ
11
Jed Drew
ЦФ
15
Lachlan Rose
ЦФ
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
4
Nuno Reis
ЦЗ
19
Harry Politidis
ЦЗ
21
Alessandro Lopane
ЦП
17
Terry Antonis
ЦП
9
Max Caputo
ЦП
15
Andrew Nabbout
ЦФ
3-4-3
12
2
6
13
10
23
Льюис
11
15
5
98
Жермен
17
4-3-1-2
1
26
6
15
25
30
Арслан
8
Джегго
6
44
Яколиш
9
Макларен
19
Натель
11
15
15
11
98
Жермен
11
11
98
Жермен
6
19
19
6
15
21
21
15
9
Макларен
9
9
9
Макларен
19
Натель
15
15
19
Натель
Остались в запасе
Макартур
Мельбурн Сити
1
Danijel Nizic
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
29
Kristian Popović
ЦП
72
Ali Auglah
ЦФ
15
Lachlan Rose
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
33
Патрик Бич
ВР
4
Nuno Reis
ЦЗ
17
Terry Antonis
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
Остались в запасе
1
Danijel Nizic
ВР
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
29
Kristian Popović
ЦП
72
Ali Auglah
ЦФ
15
Lachlan Rose
ЦФ
Остались в запасе
33
Патрик Бич
ВР
4
Nuno Reis
ЦЗ
17
Terry Antonis
ЦП
Главный тренер
Миле Стержовски
Главный тренер
Радо Видошич
Статистика матча Макартур - Мельбурн Сити
1
Всего ударов по воротам
11
22
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
15
Нарушения
7
22
Офсайды
3
2
Количество передач
350
436
Сейвы
5
3
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Информация о матче
Главный судья:
Adam Bavcar, Australia
Стадион:
Campbelltown Stadium, Campbelltown
Новости команд
Все
Макартур
Мельбурн Сити
«Ульсан Хендэ» – «Мельбурн Сити»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
10 февраля
«Ульсан Хендэ» – «Мельбурн Сити»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
10 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+