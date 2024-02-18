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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Макартур - Веллингтон Феникс
Макартур - Веллингтон Феникс: обзор матча 18 февраля 2024
Макартур
18.02.2024, воскресенье, 09:00
Австралия. А-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Веллингтон Феникс
78'
B.
31'
К. Барбарусес (П)
73'
К. Барбарусес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Макартур - Веллингтон Феникс
90'
+4
Желтая карточка
О. Завада
90'
+4
Желтая карточка
Ю. Салас
79'
Замена
О. Завада
️️️️
Б. Олд
Замена
A. Auglah
️️️️
B.
79'
Замена
Т. Смит
️️️️
I. Vujica
79'
Замена
J. Skotadis
️️️️
К. Льюис
79'
ГОЛ! 1:2!
B.
Пас отдал
Ч. М'Момбва
78'
Желтая карточка
Ч. М'Момбва
75'
73'
ГОЛ! 0:2!
К. Барбарусес
Пас отдал
Б. Олд
Замена
L. Rose
️️️️
J. Drew
71'
61'
Замена
Ю. Салас
️️️️
O. van Hattum
54'
Желтая карточка
I. R. Hughes
42'
Желтая карточка
O. van Hattum
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Барбарусес
24'
Желтая карточка
D. Ball
Желтая карточка
К. Льюис
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
2
Kealey Adamson
ЦЗ
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
11
Bernardo
ЦП
23
Клейтон Льюис
ЦП
10
Ulises Dávila
(К)
ЦП
15
Jake Hollman
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
11
Jed Drew
ЦФ
5
Matthew Jurman
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Веллингтон Феникс
1
Алекс Полсен
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
20
Финн Сурман
ЦЗ
11
Бен Олд
ЛВ
14
Алекс Руфер
ОП
15
I. R. Hughes
ЦП
6
M. Al-Taay
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
10
David Ball
ЦФ
14
Oskar van Hattum
ЦФ
4
Scott Wootton
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Макартур
1
Danijel Nizic
ВР
27
Jerry Skotadis
ЦП
29
Kristian Popović
ЦП
24
Чарльз М'Момбва
ЦП
15
Lachlan Rose
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
72
Ali Auglah
ЦФ
Веллингтон Феникс
25
Jack Duncan
ВР
2
Юстин Салас
ОП
5
Fin Conchie
ЦП
27
Matt Sheridan
ЦП
19
Оскар Завада
ЦФ
17
Gabriel Sloane-Rodrigues
ЦФ
23
Luke Supyk
ЦФ
3-4-3
12
2
6
13
11
10
15
23
Льюис
5
11
98
Жермен
2-1-2-1-4
1
Полсен
18
20
Сурман
14
Руфер
15
6
11
Олд
4
14
10
9
Барбарусес
23
Льюис
27
27
23
Льюис
11
15
15
11
13
15
Смит
15
Смит
13
11
72
72
11
11
Олд
19
Завада
19
Завада
11
Олд
14
2
Салас
2
Салас
14
Остались в запасе
Макартур
Веллингтон Феникс
1
Danijel Nizic
ВР
29
Kristian Popović
ЦП
24
Чарльз М'Момбва
ЦП
Главный тренер
Миле Стержовски
25
Jack Duncan
ВР
5
Fin Conchie
ЦП
27
Matt Sheridan
ЦП
17
Gabriel Sloane-Rodrigues
ЦФ
23
Luke Supyk
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Остались в запасе
1
Danijel Nizic
ВР
29
Kristian Popović
ЦП
24
Чарльз М'Момбва
ЦП
Остались в запасе
25
Jack Duncan
ВР
5
Fin Conchie
ЦП
27
Matt Sheridan
ЦП
17
Gabriel Sloane-Rodrigues
ЦФ
23
Luke Supyk
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Статистика матча Макартур - Веллингтон Феникс
2
5
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
9
Офсайды
2
2
Количество передач
599
285
Сейвы
5
3
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
12
1
Матчи команд
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Campbelltown Stadium, Campbelltown
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