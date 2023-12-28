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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Сити - Брисбен Роар
Мельбурн Сити - Брисбен Роар: обзор матча 28 декабря 2023
Мельбурн Сити
28.12.2023, четверг, 11:45
Австралия. А-лига, 10 тур
8 : 1
Завершен
Брисбен Роар
10'
C. Good
14'
Д. Макларен
34'
Д. Макларен
48'
Л. Натель
58'
Д. Макларен
70'
Л. Натель
76'
Т. Арслан
85'
B. Mazzeo
62'
R. Brownlie
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Сити - Брисбен Роар
ГОЛ! 8:1!
B. Mazzeo
Пас отдал
M. Caputo
85'
82'
Замена
J. Nikolovski
️️️️
N. Mileusnić
82'
Замена
C. Armiento
️️️️
L. Zabala
Замена
B. Mazzeo
️️️️
Л. Натель
82'
Замена
M. Caputo
️️️️
Д. Макларен
82'
ГОЛ! 7:1!
Т. Арслан
Пас отдал
T. Antonis
76'
Замена
N. Reis
️️️️
C. Good
71'
Замена
T. Antonis
️️️️
A. Lopane
71'
ГОЛ! 6:1!
Л. Натель
Пас отдал
Т. Арслан
70'
66'
Замена
F. Berenguer
️️️️
J. Caletti
62'
ГОЛ! 5:1!
R. Brownlie
Пас отдал
N. Mileusnić
ГОЛ! 5:0!
Д. Макларен
Пас отдал
М. Яколиш
58'
56'
Замена
J. Markovski
️️️️
J. Lofthouse
56'
Замена
R. Brownlie
️️️️
A. Parsons
ГОЛ! 4:0!
Л. Натель
Пас отдал
Т. Арслан
48'
Желтая карточка
Х. Сахи
45'
+3
ГОЛ! 3:0!
Д. Макларен
Пас отдал
А. Бехич
34'
ГОЛ! 2:0!
Д. Макларен
Пас отдал
М. Яколиш
14'
ГОЛ! 1:0!
C. Good
Пас отдал
Х. Сахи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
3
Scott Galloway
ЦЗ
6
Curtis Good
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
21
Alessandro Lopane
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
9
Джейми Макларен
(К)
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
19
Jack Hingert
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
5
Tom Aldred
(К)
ЦЗ
35
Louis Zabala
ЦЗ
12
Taras Gomulka
ЦП
6
Joe Caletti
ЦП
8
Jay O'Shea
ЦП
22
Alex Parsons
ЦФ
11
Jez Lofthouse
ЦФ
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
4
Nuno Reis
ЦЗ
25
Callum Talbot
ЦЗ
6
Steven Ugarković
ЦП
17
Terry Antonis
ЦП
9
Max Caputo
ЦП
20
Benjamin Mazzeo
ЦФ
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
32
James Nikolovski
ЦЗ
10
Florin Berenguer
ЦП
32
Rylan Brownlie
ЦФ
8
Jonas Markovski
ЦФ
11
Carlo Armiento
ЦФ
4-2-2-2
1
16
Бехич
6
26
3
30
Арслан
21
44
Яколиш
29
Сахи
19
Натель
9
Макларен
4-3-3
29
5
Труин
5
35
19
12
6
8
10
11
22
6
4
4
6
21
17
17
21
9
Макларен
9
9
9
Макларен
19
Натель
20
20
19
Натель
10
32
32
10
6
10
10
6
22
32
32
22
11
8
8
11
35
11
11
35
Остались в запасе
Мельбурн Сити
Брисбен Роар
33
Патрик Бич
ВР
25
Callum Talbot
ЦЗ
6
Steven Ugarković
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
1
Macklin Freke
ВР
Главный тренер
Росс Алоизи
Остались в запасе
33
Патрик Бич
ВР
25
Callum Talbot
ЦЗ
6
Steven Ugarković
ЦП
Остались в запасе
1
Macklin Freke
ВР
Главный тренер
Радо Видошич
Главный тренер
Росс Алоизи
Статистика матча Мельбурн Сити - Брисбен Роар
1
Всего ударов по воротам
24
14
Удары в створ
14
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
10
Нарушения
8
5
Офсайды
2
3
Количество передач
545
387
Сейвы
5
6
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
21
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Информация о матче
Главный судья:
Alexander King, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
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