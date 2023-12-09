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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс: обзор матча 09 декабря 2023
Веллингтон Феникс
09.12.2023, суббота, 09:30
Австралия. А-лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Ньюкасл Джетс
4'
А. Стамателопулос
43'
C. Taylor
47'
А. Стамателопулос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс
Желтая карточка
К. Барбарусес
90'
+1
84'
Замена
D. Wilmering
️️️️
C. Taylor
84'
Замена
T. Buhagiar
️️️️
T. Kevin Aquilina
78'
Замена
А. Гудвин
️️️️
А. Стамателопулос
78'
Замена
C. Timmins
️️️️
R. Piscopo
Замена
O. van Hattum
️️️️
N. Pennington
78'
Замена
D. Ball
️️️️
О. Завада
63'
Замена
Б. Олд
️️️️
M. Al-Taay
55'
47'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Стамателопулос
Желтая карточка
А. Руфер
45'
+1
43'
ГОЛ! 0:2!
C. Taylor
29'
Желтая карточка
Ф. Чанчар
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Стамателопулос
Пас отдал
C. Taylor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веллингтон Феникс
1
Алекс Полсен
ВР
20
Финн Сурман
ЦЗ
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
14
Алекс Руфер
ОП
6
M. Al-Taay
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
4
Тим Пэйн
ЦП
19
Оскар Завада
ЦФ
9
Костас Барбарусес
ЦФ
7
Nicholas Pennington
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
2
Mark Natta
ЦЗ
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
39
Thomas Kevin Aquilina
ЦЗ
14
Dane Ingham
ЦЗ
7
Reno Piscopo
ЦП
6
Brandon O'Neill
(К)
ЦП
23
Kosta Grozos
ЦП
13
Clayton Taylor
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Веллингтон Феникс
25
Jack Duncan
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
11
Бен Олд
ЛВ
5
Fin Conchie
ЦП
23
Luke Supyk
ЦФ
10
David Ball
ЦФ
14
Oskar van Hattum
ЦФ
Ньюкасл Джетс
20
Michael Weier
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
23
Daniel Wilmering
ЦЗ
8
Callum Timmins
ЦП
17
Justin Vidic
ЦФ
7
Арчи Гудвин
ЦФ
16
Trent Buhagiar
ЦФ
2-1-3-4
1
Полсен
20
Сурман
18
14
Руфер
6
23
Краев
4
Пэйн
19
Завада
4
7
9
Барбарусес
3-2-4-1
1
5
39
14
3
Чанчар
2
6
23
13
7
16
Стамателопулос
6
11
Олд
11
Олд
6
3
Саттон
3
Саттон
19
Завада
10
10
19
Завада
7
14
14
7
13
23
23
13
7
8
8
7
16
Стамателопулос
7
Гудвин
7
Гудвин
16
Стамателопулос
39
16
16
39
Остались в запасе
Веллингтон Феникс
Ньюкасл Джетс
25
Jack Duncan
ВР
5
Fin Conchie
ЦП
23
Luke Supyk
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
20
Michael Weier
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
17
Justin Vidic
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Остались в запасе
25
Jack Duncan
ВР
5
Fin Conchie
ЦП
23
Luke Supyk
ЦФ
Остались в запасе
20
Michael Weier
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
17
Justin Vidic
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Статистика матча Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс
2
1
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
10
4
Офсайды
2
0
Количество передач
325
204
Сейвы
0
2
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
0
4
Матчи команд
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Barreiro, Australia
Стадион:
Westpac Stadium, Wellington
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