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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сентрал Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед
Сентрал Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед: обзор матча 08 декабря 2023
Сентрал Кост Маринерс
08.12.2023, пятница, 11:45
Австралия. А-лига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Вестерн Юнайтед
11'
D. Hall
24'
B. Kaltack
44'
M. Túlio
82'
A. Kuol
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентрал Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед
Замена
M.
️️️️
S. Roux
83'
ГОЛ! 4:0!
A. Kuol
Пас отдал
B. Kaltack
82'
79'
Замена
M. Grimaldi
️️️️
A. Thurgate
Замена
H. Steele
️️️️
Á. Torres
76'
69'
Замена
M. Ruhs
️️️️
R. Danzaki
Замена
C. Theoharous
️️️️
M. Di Pizio
56'
Замена
A. Kuol
️️️️
J. Lual
56'
46'
Замена
R. Najjarine
️️️️
D. Penha
46'
Замена
Н. Рукавица
️️️️
Л. Уэльс
46'
Замена
S. Pasquali
️️️️
S. Lustica
ГОЛ! 3:0!
M. Túlio
Пас отдал
Á. Torres
44'
ГОЛ! 2:0!
B. Kaltack
Пас отдал
Á. Torres
24'
16'
Желтая карточка
J. Risdon
ГОЛ! 1:0!
D. Hall
Пас отдал
M. Túlio
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
5
Jacob Farrell
ЦЗ
45
Brian Kaltack
ЦЗ
66
Daniel Hall
ЦЗ
4
Joshua Nisbet
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
10
Ángel Torres
ЦП
11
Marco Túlio
ЦП
10
Miguel Di Pizio
ЦП
27
Jing Lual
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
2
Tomoki Imai
ЦЗ
27
Jacob Tratt
ЦЗ
17
Ben Garuccio
ЦЗ
19
Joshua Risdon
(К)
ЦЗ
11
Лахлан Уэльс
ЛВ
25
Daniel Penha
ЦП
10
Steven Lustica
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
77
Riku Danzaki
ЦП
9
Noah Botic
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
18
William Wilson
ЦП
16
Harrison Steele
ЦП
7
Christian Theoharous
ЦП
10
Mikael
ЦФ
45
Alou Kuol
ЦФ
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
22
Kane Vidmar
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
21
Sebastian Pasquali
ЦП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
20
Ramy Najjarine
ЦФ
19
Michael Ruhs
ЦФ
4-5-1
20
Вукович
15
45
66
5
16
Балар
10
11
10
4
27
4-4-1-1
1
27
17
19
2
10
32
77
25
11
Уэльс
9
10
16
16
10
10
7
7
10
15
10
10
15
27
45
45
27
11
Уэльс
13
Рукавица
13
Рукавица
11
Уэльс
10
21
21
10
32
14
14
32
25
20
20
25
77
19
19
77
Остались в запасе
Сентрал Кост Маринерс
Вестерн Юнайтед
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
18
William Wilson
ЦП
Главный тренер
Марк Джексон
1
Matthew Sutton
ВР
22
Kane Vidmar
ЦЗ
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
18
William Wilson
ЦП
Остались в запасе
1
Matthew Sutton
ВР
22
Kane Vidmar
ЦЗ
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Сентрал Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
2
Количество передач
227
235
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Адам Керси
Стадион:
Сентрал Кост Стэдиум
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