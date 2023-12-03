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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити: обзор матча 03 декабря 2023
Ньюкасл Джетс
03.12.2023, воскресенье, 09:00
Австралия. А-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Мельбурн Сити
12'
B. Mazzeo
58'
Д. Макларен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити
90'
+1
Замена
H. Politidis
️️️️
М. Яколиш
90'
+1
Замена
M. Caputo
️️️️
Д. Макларен
Замена
Д. Бертомье
️️️️
K. Grozos
89'
Замена
D. Wilmering
️️️️
L. Mauragis
89'
81'
Замена
A. Lopane
️️️️
Т. Арслан
78'
Желтая карточка
J. Young
Замена
D. Stynes
️️️️
C. Taylor
70'
Желтая карточка
R. Piscopo
68'
Замена
А. Гудвин
️️️️
J. Vidic
59'
Замена
R. Piscopo
️️️️
T. Kevin Aquilina
59'
58'
ГОЛ! 0:2!
Д. Макларен
Пас отдал
Т. Арслан
57'
Замена
М. Леки
️️️️
B. Mazzeo
57'
Замена
S. Ugarković
️️️️
T. Antonis
12'
ГОЛ! 0:1!
B. Mazzeo
Пас отдал
М. Яколиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
14
Dane Ingham
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
2
Mark Natta
ЦЗ
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
39
Thomas Kevin Aquilina
ЦЗ
23
Kosta Grozos
ЦП
6
Brandon O'Neill
(К)
ЦП
13
Clayton Taylor
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
17
Justin Vidic
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Callum Talbot
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
6
Curtis Good
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Terry Antonis
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
20
Benjamin Mazzeo
ЦФ
9
Джейми Макларен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Ньюкасл Джетс
20
Michael Weier
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
23
Daniel Wilmering
ЦЗ
7
Reno Piscopo
ЦП
11
Daniel Stynes
ЦП
15
Джейсон Бертомье
АП
7
Арчи Гудвин
ЦФ
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
18
Jordon Hall
ЦЗ
19
Harry Politidis
ЦЗ
9
Max Caputo
ЦП
6
Steven Ugarković
ЦП
21
Alessandro Lopane
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
3-2-3-2
1
2
5
39
3
Чанчар
14
23
6
13
17
16
4-2-2-2
1
25
26
6
16
Бехич
30
Арслан
17
29
Сахи
44
Яколиш
9
Макларен
20
5
23
23
5
39
7
7
39
13
11
11
13
23
15
Бертомье
15
Бертомье
23
17
7
Гудвин
7
Гудвин
17
44
Яколиш
19
19
44
Яколиш
9
Макларен
9
9
9
Макларен
17
6
6
17
30
Арслан
21
21
30
Арслан
20
7
Леки
7
Леки
20
Остались в запасе
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити
20
Michael Weier
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
33
Патрик Бич
ВР
18
Jordon Hall
ЦЗ
Главный тренер
Радо Видошич
Остались в запасе
20
Michael Weier
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
Остались в запасе
33
Патрик Бич
ВР
18
Jordon Hall
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Главный тренер
Радо Видошич
Статистика матча Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Информация о матче
Главный судья:
Shane Skinner, Australia
Стадион:
McDonald Jones Stadium, Newcastle
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