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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс: обзор матча 02 декабря 2023
Вестерн Юнайтед
02.12.2023, суббота, 09:30
Австралия. А-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Веллингтон Феникс
79'
Б. Олд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс
90'
+3
Желтая карточка
С. Саттон
Замена
S. Pasquali
️️️️
A. Thurgate
88'
Замена
M. Grimaldi
️️️️
S. Lustica
83'
79'
ГОЛ! 0:1!
Б. Олд
Пас отдал
К. Барбарусес
77'
Замена
F. Conchie
️️️️
M. Al-Taay
61'
Замена
Б. Олд
️️️️
N. Pennington
61'
Замена
О. Завада
️️️️
D. Ball
Замена
R. Danzaki
️️️️
R. Najjarine
60'
Замена
Н. Рукавица
️️️️
Л. Уэльс
60'
59'
Желтая карточка
А. Руфер
33'
Желтая карточка
N. Pennington
Желтая карточка
S. Lustica
33'
Желтая карточка
J. Tratt
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
19
Joshua Risdon
(К)
ЦЗ
2
Tomoki Imai
ЦЗ
27
Jacob Tratt
ЦЗ
17
Ben Garuccio
ЦЗ
11
Лахлан Уэльс
ЛВ
10
Steven Lustica
ЦП
25
Daniel Penha
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
20
Ramy Najjarine
ЦФ
9
Noah Botic
ЦФ
Веллингтон Феникс
1
Алекс Полсен
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
20
Финн Сурман
ЦЗ
14
Алекс Руфер
ОП
6
M. Al-Taay
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
4
Тим Пэйн
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
10
David Ball
ЦФ
7
Nicholas Pennington
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
21
Sebastian Pasquali
ЦП
77
Riku Danzaki
ЦП
Веллингтон Феникс
25
Jack Duncan
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
11
Бен Олд
ЛВ
5
Fin Conchie
ЦП
19
Оскар Завада
ЦФ
14
Oskar van Hattum
ЦФ
23
Luke Supyk
ЦФ
4-3-1-2
1
19
27
17
2
10
25
32
11
Уэльс
9
20
2-1-3-4
1
Полсен
18
20
Сурман
14
Руфер
6
23
Краев
4
Пэйн
4
7
10
9
Барбарусес
11
Уэльс
13
Рукавица
13
Рукавица
11
Уэльс
10
14
14
10
32
21
21
32
20
77
77
20
10
19
Завада
19
Завада
10
7
11
Олд
11
Олд
7
3
Саттон
3
Саттон
6
5
5
6
Остались в запасе
Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
25
Jack Duncan
ВР
14
Oskar van Hattum
ЦФ
23
Luke Supyk
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Остались в запасе
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
Остались в запасе
25
Jack Duncan
ВР
14
Oskar van Hattum
ЦФ
23
Luke Supyk
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Статистика матча Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Timothy Danaskos, Australia
Стадион:
GMHBA Stadium, Geelong
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