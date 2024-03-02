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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерс
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерс: обзор матча 02 марта 2024
Ньюкасл Джетс
02.03.2024, суббота, 10:00
Австралия. А-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Сентрал Кост Маринерс
75'
J. Nisbet
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерс
90'
+4
Замена
C. Theoharous
️️️️
Á. Torres
87'
Желтая карточка
М. Балар
87'
Замена
H. Steele
️️️️
B. Tapp
Замена
R. Piscopo
️️️️
T. Kevin Aquilina
82'
Желтая карточка
Ф. Чанчар
79'
79'
Желтая карточка
B. Tapp
75'
ГОЛ! 0:1!
J. Nisbet
Пас отдал
M.
68'
Замена
R. Edmondson
️️️️
J. Lual
68'
Замена
M. Di Pizio
️️️️
S. Roux
Замена
C. Taylor
️️️️
D. Wilmering
59'
Замена
T. Buhagiar
️️️️
C. Timmins
59'
Замена
K. Grozos
️️️️
А. Гудвин
59'
Желтая карточка
B. O'Neill
49'
29'
Желтая карточка
B. Kaltack
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл Джетс
1
Ryan Scott
ВР
14
Dane Ingham
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
2
Mark Natta
ЦЗ
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
23
Daniel Wilmering
ЦЗ
39
Thomas Kevin Aquilina
ЦЗ
8
Callum Timmins
ЦП
6
Brandon O'Neill
(К)
ЦП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
7
Арчи Гудвин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
66
Daniel Hall
ЦЗ
45
Brian Kaltack
ЦЗ
5
Jacob Farrell
ЦЗ
10
Ángel Torres
ЦП
26
Brad Tapp
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
4
Joshua Nisbet
ЦП
27
Jing Lual
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Ньюкасл Джетс
20
Michael Weier
ВР
3
Jason Hoffman
ЦЗ
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
7
Reno Piscopo
ЦП
23
Kosta Grozos
ЦП
13
Clayton Taylor
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
7
Christian Theoharous
ЦП
16
Harrison Steele
ЦП
10
Miguel Di Pizio
ЦП
18
William Wilson
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
3-2-2-2
1
5
23
39
2
3
Чанчар
8
6
7
Гудвин
16
Стамателопулос
4-4-2
20
Вукович
66
45
5
15
26
16
Балар
4
10
10
27
39
7
7
39
7
Гудвин
23
23
7
Гудвин
23
13
13
23
8
16
16
8
10
7
7
10
26
16
16
26
15
10
10
15
27
27
27
27
Остались в запасе
Ньюкасл Джетс
Сентрал Кост Маринерс
20
Michael Weier
ВР
3
Jason Hoffman
ЦЗ
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Стэнтон
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
18
William Wilson
ЦП
Главный тренер
Марк Джексон
Остались в запасе
20
Michael Weier
ВР
3
Jason Hoffman
ЦЗ
27
Nathan Grimaldi
ЦЗ
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
18
William Wilson
ЦП
Главный тренер
Роберт Стэнтон
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерс
2
3
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
17
8
Офсайды
0
3
Количество передач
360
555
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Киото Санга
5 : 2
27.10.2026
Ньюкасл Джетс
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Информация о матче
Главный судья:
Адам Керси
Стадион:
McDonald Jones Stadium, Newcastle
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