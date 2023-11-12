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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сентрал Кост Маринерс - Брисбен Роар
Сентрал Кост Маринерс - Брисбен Роар: обзор матча 12 ноября 2023
Сентрал Кост Маринерс
12.11.2023, воскресенье, 09:00
Австралия. А-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Брисбен Роар
31'
A. Kuol
19'
F. Berenguer
41'
T. Waddingham
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сентрал Кост Маринерс - Брисбен Роар
Замена
M.
️️️️
S. Roux
90'
+1
86'
Желтая карточка
S. Neville
81'
Замена
J. Lofthouse
️️️️
F. Berenguer
Замена
W. Wilson
️️️️
A. Kuol
74'
Красная карточка
H. Steele
63'
62'
Замена
A. Parsons
️️️️
N. Mileusnić
62'
Замена
T. Gomulka
️️️️
H. Hore
62'
Замена
R. Brownlie
️️️️
T. Waddingham
Замена
H. Steele
️️️️
C. Theoharous
59'
Замена
D. Wenzel-Halls
️️️️
N. Smith
58'
57'
Вторая желтая
J. Caletti
54'
Желтая карточка
A. Burke-Gilroy
46'
Замена
A. Burke-Gilroy
️️️️
C. Brown
45'
+4
Желтая карточка
J. Caletti
41'
ГОЛ! 1:2!
T. Waddingham
Пас отдал
К. Труин
Желтая карточка
C. Theoharous
40'
ГОЛ! 1:1!
A. Kuol
Пас отдал
M. Túlio
31'
23'
Желтая карточка
T. Aldred
19'
ГОЛ! 0:1!
F. Berenguer
Пас отдал
N. Mileusnić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
45
Brian Kaltack
ЦЗ
21
Nathan Paull
ЦЗ
5
Jacob Farrell
ЦЗ
5
Noah Smith
ЦЗ
7
Christian Theoharous
ЦП
4
Joshua Nisbet
ЦП
11
Marco Túlio
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
45
Alou Kuol
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
5
Кай Труин
ЦЗ
2
Scott Neville
ЦЗ
5
Tom Aldred
(К)
ЦЗ
3
Corey Brown
ЦЗ
10
Florin Berenguer
ЦП
8
Jay O'Shea
ЦП
6
Joe Caletti
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
20
Thomas Waddingham
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
66
Daniel Hall
ЦЗ
18
William Wilson
ЦП
16
Harrison Steele
ЦП
14
Nicholas Duarte
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
14
Dylan Wenzel-Halls
ЦФ
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
32
James Nikolovski
ЦЗ
21
Antonee Burke-Gilroy
ЦЗ
12
Taras Gomulka
ЦП
32
Rylan Brownlie
ЦФ
11
Jez Lofthouse
ЦФ
22
Alex Parsons
ЦФ
3-2-4-1
20
Вукович
21
5
5
45
15
7
11
16
Балар
4
45
4-4-2
1
2
5
3
5
Труин
8
6
13
10
20
10
45
18
18
45
7
16
16
7
15
10
10
15
5
14
14
5
3
21
21
3
13
12
12
13
20
32
32
20
10
11
11
10
10
22
22
10
Остались в запасе
Сентрал Кост Маринерс
Брисбен Роар
1
Jack Warshawsky
ВР
66
Daniel Hall
ЦЗ
14
Nicholas Duarte
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
29
Matt Acton
ВР
32
James Nikolovski
ЦЗ
Главный тренер
Росс Алоизи
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
66
Daniel Hall
ЦЗ
14
Nicholas Duarte
ЦФ
Остались в запасе
29
Matt Acton
ВР
32
James Nikolovski
ЦЗ
Главный тренер
Марк Джексон
Главный тренер
Росс Алоизи
Статистика матча Сентрал Кост Маринерс - Брисбен Роар
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Barreiro, Australia
Стадион:
Сентрал Кост Стэдиум
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