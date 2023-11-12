Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Сити - Макартур
Мельбурн Сити - Макартур: обзор матча 12 ноября 2023
Мельбурн Сити
12.11.2023, воскресенье, 07:00
Австралия. А-лига, 4 тур
3 : 3
Завершен
Макартур
58'
Д. Макларен
90'
Д. Макларен
90+3'
T. Antonis (П)
61'
U. Dávila
83'
J. Hollman
88'
M. Millar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мельбурн Сити - Макартур
ГОЛ с пенальти! 3:3!
T. Antonis
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Д. Макларен
Пас отдал
S. Souprayen
90'
88'
ГОЛ! 1:3!
M. Millar
Пас отдал
U. Dávila
Замена
M. Caputo
️️️️
Х. Сахи
84'
Замена
C. Talbot
️️️️
S. Galloway
84'
83'
ГОЛ! 1:2!
J. Hollman
73'
Замена
J. Hollman
️️️️
K. Baccus
Желтая карточка
Х. Сахи
71'
69'
Замена
A. Auglah
️️️️
R. Borges Rodrigues
69'
Замена
M. Millar
️️️️
J. Drew
64'
Желтая карточка
R. Borges Rodrigues
64'
Желтая карточка
Y. Nicolaou
61'
ГОЛ! 1:1!
U. Dávila
Пас отдал
R. Borges Rodrigues
Замена
A. Lopane
️️️️
Л. Натель
60'
ГОЛ! 1:0!
Д. Макларен
Пас отдал
S. Galloway
58'
Замена
T. Antonis
️️️️
Т. Арслан
27'
Желтая карточка
Л. Натель
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
3
Scott Galloway
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
4
Nuno Reis
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
6
Steven Ugarković
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
19
Лео Натель
ЦФ
9
Джейми Макларен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
33
Yianni Nicolaou
ЦЗ
15
Kearyn Baccus
ЦП
23
Клейтон Льюис
ЦП
10
Ulises Dávila
(К)
ЦП
11
Jed Drew
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
17
Raphael Borges Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
6
Curtis Good
ЦЗ
25
Callum Talbot
ЦЗ
17
Terry Antonis
ЦП
6
Zane Schreiber
ЦП
9
Max Caputo
ЦП
21
Alessandro Lopane
ЦП
Макартур
1
Danijel Nizic
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
29
Kristian Popović
ЦП
5
Oliver Jones
ЦП
15
Jake Hollman
ЦП
72
Ali Auglah
ЦФ
15
Lachlan Rose
ЦФ
4-2-2-2
1
16
Бехич
26
4
3
6
30
Арслан
44
Яколиш
29
Сахи
9
Макларен
19
Натель
4-3-3
12
5
13
33
6
15
23
Льюис
10
17
98
Жермен
11
3
25
25
3
30
Арслан
17
17
30
Арслан
29
Сахи
9
9
29
Сахи
19
Натель
21
21
19
Натель
11
44
44
11
15
15
15
15
17
72
72
17
Остались в запасе
Мельбурн Сити
Макартур
33
Патрик Бич
ВР
6
Curtis Good
ЦЗ
6
Zane Schreiber
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
1
Danijel Nizic
ВР
29
Kristian Popović
ЦП
5
Oliver Jones
ЦП
15
Lachlan Rose
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Остались в запасе
33
Патрик Бич
ВР
6
Curtis Good
ЦЗ
6
Zane Schreiber
ЦП
Остались в запасе
1
Danijel Nizic
ВР
29
Kristian Popović
ЦП
5
Oliver Jones
ЦП
15
Lachlan Rose
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Главный тренер
Миле Стержовски
Статистика матча Мельбурн Сити - Макартур
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Abraham, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Новости команд
Все
Мельбурн Сити
Макартур
«Ульсан Хендэ» – «Мельбурн Сити»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
10 февраля
«Ульсан Хендэ» – «Мельбурн Сити»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
10 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+