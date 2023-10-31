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Боруссия - Хоффенхайм

31.10.2023, Вторник, 00:00 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Германия. Кубок, 1/16 финала Боруссия - Хоффенхайм
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Матч еще не начался
Германия. Бундеслига (2023/2024)
6 тур
29 сентября, пятница 21:30 Хоффенхайм 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2022/2023)
22 тур
25 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:1 Боруссия
5 тур
2 сентября, пятница 21:30 Боруссия 1:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2021/2022)
20 тур
22 января, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:3 Боруссия
3 тур
27 августа, пятница 21:30 Боруссия 3:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2020/2021)
21 тур
13 февраля, суббота 17:30 Боруссия 2:2 Хоффенхайм
4 тур
17 октября, суббота 16:30 Хоффенхайм 0:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2019/2020)
34 тур
27 июня, суббота 16:30 Боруссия 0:4 Хоффенхайм
17 тур
20 декабря, пятница 22:30 Хоффенхайм 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2018/2019)
21 тур
9 февраля, суббота 17:30 Боруссия 3:3 Хоффенхайм
4 тур
22 сентября, суббота 16:30 Хоффенхайм 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
34 тур
12 мая, суббота 16:30 Хоффенхайм 3:1 Боруссия
17 тур
16 декабря, суббота 20:30 Боруссия 2:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2016/2017)
32 тур
6 мая, суббота 16:30 Боруссия 2:1 Хоффенхайм
15 тур
16 декабря, пятница 22:30 Хоффенхайм 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2015/2016)
23 тур
28 февраля, воскресенье 19:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
6 тур
23 сентября, среда 21:00 Хоффенхайм 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
31 тур
2 мая, суббота 16:30 Хоффенхайм 1:1 Боруссия
14 тур
5 декабря, пятница 22:30 Боруссия 1:0 Хоффенхайм
Германия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
7 апреля, вторник 21:30 Боруссия 3:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2013/2014)
33 тур
3 мая, суббота 17:30 Боруссия 3:2 Хоффенхайм
16 тур
14 декабря, суббота 18:30 Хоффенхайм 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
34 тур
18 мая, суббота 17:30 Боруссия 1:2 Хоффенхайм
17 тур
16 декабря, воскресенье 18:30 Хоффенхайм 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
19 тур
28 января, суббота 18:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
2 тур
13 августа, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
26 тур
12 марта, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
9 тур
24 октября, воскресенье 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
14 тур
28 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
22 тур
28 февраля, суббота 17:30 Боруссия 0:0 Хоффенхайм
5 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Хоффенхайм 4:1 Боруссия
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