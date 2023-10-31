Боруссия - Хоффенхайм

|6 тур
|29 сентября, пятница
|21:30
|Хоффенхайм
|1:3
|Боруссия
|6 тур
|29 сентября, пятница
|21:30
|Хоффенхайм
|1:3
|Боруссия
|22 тур
|25 февраля, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|0:1
|Боруссия
|5 тур
|2 сентября, пятница
|21:30
|Боруссия
|1:0
|Хоффенхайм
|20 тур
|22 января, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|2:3
|Боруссия
|3 тур
|27 августа, пятница
|21:30
|Боруссия
|3:2
|Хоффенхайм
|21 тур
|13 февраля, суббота
|17:30
|Боруссия
|2:2
|Хоффенхайм
|4 тур
|17 октября, суббота
|16:30
|Хоффенхайм
|0:1
|Боруссия
|34 тур
|27 июня, суббота
|16:30
|Боруссия
|0:4
|Хоффенхайм
|17 тур
|20 декабря, пятница
|22:30
|Хоффенхайм
|2:1
|Боруссия
|21 тур
|9 февраля, суббота
|17:30
|Боруссия
|3:3
|Хоффенхайм
|4 тур
|22 сентября, суббота
|16:30
|Хоффенхайм
|1:1
|Боруссия
|34 тур
|12 мая, суббота
|16:30
|Хоффенхайм
|3:1
|Боруссия
|17 тур
|16 декабря, суббота
|20:30
|Боруссия
|2:1
|Хоффенхайм
|32 тур
|6 мая, суббота
|16:30
|Боруссия
|2:1
|Хоффенхайм
|15 тур
|16 декабря, пятница
|22:30
|Хоффенхайм
|2:2
|Боруссия
|23 тур
|28 февраля, воскресенье
|19:30
|Боруссия
|3:1
|Хоффенхайм
|6 тур
|23 сентября, среда
|21:00
|Хоффенхайм
|1:1
|Боруссия
|31 тур
|2 мая, суббота
|16:30
|Хоффенхайм
|1:1
|Боруссия
|14 тур
|5 декабря, пятница
|22:30
|Боруссия
|1:0
|Хоффенхайм
|1/4 финала
|7 апреля, вторник
|21:30
|Боруссия
|3:2
|Хоффенхайм
|33 тур
|3 мая, суббота
|17:30
|Боруссия
|3:2
|Хоффенхайм
|16 тур
|14 декабря, суббота
|18:30
|Хоффенхайм
|2:2
|Боруссия
|34 тур
|18 мая, суббота
|17:30
|Боруссия
|1:2
|Хоффенхайм
|17 тур
|16 декабря, воскресенье
|18:30
|Хоффенхайм
|1:3
|Боруссия
|19 тур
|28 января, суббота
|18:30
|Боруссия
|3:1
|Хоффенхайм
|2 тур
|13 августа, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|1:0
|Боруссия
|26 тур
|12 марта, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|1:0
|Боруссия
|9 тур
|24 октября, воскресенье
|17:30
|Боруссия
|1:1
|Хоффенхайм
|31 тур
|18 апреля, воскресенье
|17:30
|Боруссия
|1:1
|Хоффенхайм
|14 тур
|28 ноября, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|1:2
|Боруссия
|22 тур
|28 февраля, суббота
|17:30
|Боруссия
|0:0
|Хоффенхайм
|5 тур
|21 сентября, воскресенье
|19:00
|Хоффенхайм
|4:1
|Боруссия