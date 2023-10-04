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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Китчи - Лайон Сити
Китчи - Лайон Сити: обзор матча 04 октября 2023
Китчи
04.10.2023, среда, 15:00
Лига чемпионов АФК, группа F, 2 тур
1 : 2
Завершен
Лайон Сити
88'
Я. Яншер
14'
Р. Живкович
37'
М. Лестьенн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Китчи - Лайон Сити
90'
+5
Желтая карточка
S.
90'
+3
Замена
H. Syahin
️️️️
A. Kumar
90'
+3
Замена
H. Nor
️️️️
C. Van Huizen
ГОЛ! 1:2!
Я. Яншер
Пас отдал
Т. Лав
88'
Замена
О. Гербиг
️️️️
Жуниньо
80'
79'
Замена
A. Swandi
️️️️
D. Lopes
Желтая карточка
Ч. Тан
77'
Замена
С. Чан
️️️️
F.
76'
70'
Замена
S. Anuar
️️️️
Р. Живкович
63'
Желтая карточка
A. Kumar
Замена
Я. Яншер
️️️️
R. Junior
46'
Замена
Ч. Тан
️️️️
О. Онази
46'
41'
Желтая карточка
H. Harun
37'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Лестьенн
16'
Желтая карточка
Р. Живкович
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Живкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Китчи
18
Paulo César
ВР
15
Roberto Junior
ЦЗ
5
Хелио
ЦЗ
26
Andrew James Russell
ЦЗ
77
Fernando
ЦЗ
7
Тсз-Чун Лав
ЦЗ
17
Mikael Severo
ЦП
10
Cleiton
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
90
Жуниньо
ЦФ
7
R. Mingazov
ЦФ
Лайон Сити
28
Zharfan Rohaizad
ВР
5
Lionel Tan
ЦЗ
4
Súper
ЦЗ
14
Hariss Harun
ЦЗ
19
Zulqarnaen Suzliman
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ОП
6
Anumanthan Kumar
ЦП
22
Christopher Van Huizen
ЦП
20
Diego Lopes
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Китчи
91
Tuscany Shek
ВР
1
Zhenpeng Wang
ВР
74
Chi-Kin Jason Kam
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
8
Чун-Лок Тан
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
27
Синичи Чан
ЦП
19
Huang Yang
ЦП
32
Chun-Him Yuen
ЦП
28
Chin-Lung Cheng
ЦФ
96
Matthew Slattery
ЦФ
Лайон Сити
1
Izwan Mahbud
ВР
13
Adib Azahari
ВР
18
Harith Kanadi
ЦЗ
26
Bill Mamadou
ЦЗ
61
Nathan Mao
ЦП
11
Hafiz Nor
ЦП
27
Adam Swandi
ЦП
8
Rusyaidi Salime
ЦП
16
Hami Syahin
ЦП
23
Haiqal Pashia
ЦП
7
Shawal Anuar
ЦФ
3-2-3-2
18
26
77
7
Лав
5
Хелио
15
17
10
12
Онази
7
90
Жуниньо
4-1-2-3
28
4
14
19
5
46
Пиреш
6
22
34
Живкович
17
Лестьенн
20
90
Жуниньо
3
Гербиг
3
Гербиг
90
Жуниньо
12
Онази
8
Тан
8
Тан
12
Онази
15
89
Яншер
89
Яншер
15
77
27
Чан
27
Чан
77
22
11
11
22
20
27
27
20
6
16
16
6
34
Живкович
7
7
34
Живкович
Остались в запасе
Китчи
Лайон Сити
91
Tuscany Shek
ВР
1
Zhenpeng Wang
ВР
74
Chi-Kin Jason Kam
ЦЗ
19
Huang Yang
ЦП
32
Chun-Him Yuen
ЦП
28
Chin-Lung Cheng
ЦФ
96
Matthew Slattery
ЦФ
1
Izwan Mahbud
ВР
13
Adib Azahari
ВР
18
Harith Kanadi
ЦЗ
26
Bill Mamadou
ЦЗ
61
Nathan Mao
ЦП
8
Rusyaidi Salime
ЦП
23
Haiqal Pashia
ЦП
Остались в запасе
91
Tuscany Shek
ВР
1
Zhenpeng Wang
ВР
74
Chi-Kin Jason Kam
ЦЗ
19
Huang Yang
ЦП
32
Chun-Him Yuen
ЦП
28
Chin-Lung Cheng
ЦФ
96
Matthew Slattery
ЦФ
Остались в запасе
1
Izwan Mahbud
ВР
13
Adib Azahari
ВР
18
Harith Kanadi
ЦЗ
26
Bill Mamadou
ЦЗ
61
Nathan Mao
ЦП
8
Rusyaidi Salime
ЦП
23
Haiqal Pashia
ЦП
Статистика матча Китчи - Лайон Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Китчи
Лига чемпионов АФК, 6 тур
Лайон Сити
0 : 2
13.12.2023
Китчи
Лига чемпионов АФК, 5 тур
Китчи
1 : 2
29.11.2023
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК, 4 тур
Бангкок Юнайтед
1 : 1
08.11.2023
Китчи
Лига чемпионов АФК, 3 тур
Китчи
1 : 2
25.10.2023
Бангкок Юнайтед
Лига чемпионов АФК, 2 тур
Китчи
1 : 2
04.10.2023
Лайон Сити
Лайон Сити
Лига чемпионов АФК, 6 тур
Лайон Сити
0 : 2
13.12.2023
Китчи
Лига чемпионов АФК, 5 тур
Бангкок Юнайтед
1 : 0
29.11.2023
Лайон Сити
Лига чемпионов АФК, 4 тур
Лайон Сити
2 : 0
08.11.2023
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК, 3 тур
Чонбук Хендай Моторс
3 : 0
25.10.2023
Лайон Сити
Лига чемпионов АФК, 2 тур
Китчи
1 : 2
04.10.2023
Лайон Сити
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