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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан
Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан: обзор матча 18 сентября 2023
Аль-Кува Аль-Джавия
18.09.2023, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК, группа C, 1 тур
2 : 2
Завершен
Сепахан
30'
M. Daneshgar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан
90'
+3
Замена
S. Yazdani
️️️️
С. Мохаммад Карими
90'
+3
Замена
А. Юсефи
️️️️
Р. Асади
Желтая карточка
И. Байеш
37'
30'
ГОЛ! 0:1!
M. Daneshgar
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Кува Аль-Джавия
20
Mohammed Hameed
ВР
25
Abdulameer
ЦЗ
2
Ruslan Hanoon
ЦЗ
77
Ahmed Al Sarori
ЦП
8
Ибрагим Байеш
ЦП
13
Franco Atchou
ЦП
11
Humam Tariq
ЦФ
17
Али Джасим
ЦФ
Сепахан
1
Паям Ниазманд
ВР
4
Милад Закипур
ЛЗ
91
Nilson Junior
ЦЗ
58
Mohammad Daneshgar
ЦЗ
10
Рамин Резаэян
ПЗ
4
Реза Асади
ОП
11
Farshad Ahmadzadeh
ЦП
8
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
Главный тренер
Жозе Мораиш
Аль-Кува Аль-Джавия
2
Ghaith Maaroufi
ЦЗ
24
Бакари Н'Диайе
ЦЗ
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
16
Shihab Razzaq
ЦП
28
Mohammed Ridha
ЦП
19
Mohammed Qasim
ЦП
88
Mohanad Abdulraheem
ЦФ
Сепахан
17
Ария Юсефи
ЦЗ
2
Hadi Mohammadi
ЦЗ
99
Siavash Yazdani
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
2-3-2
20
25
2
77
8
Байеш
13
17
Джасим
11
4-1-2-1
1
Ниазманд
10
Резаэян
91
58
4
Закипур
4
Асади
11
8
Карими
70
Моганлу
4
Асади
17
Юсефи
17
Юсефи
4
Асади
8
Карими
99
99
8
Карими
Остались в запасе
Аль-Кува Аль-Джавия
Сепахан
2
Ghaith Maaroufi
ЦЗ
24
Бакари Н'Диайе
ЦЗ
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
16
Shihab Razzaq
ЦП
28
Mohammed Ridha
ЦП
19
Mohammed Qasim
ЦП
88
Mohanad Abdulraheem
ЦФ
2
Hadi Mohammadi
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
Главный тренер
Жозе Мораиш
Остались в запасе
2
Ghaith Maaroufi
ЦЗ
24
Бакари Н'Диайе
ЦЗ
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
16
Shihab Razzaq
ЦП
28
Mohammed Ridha
ЦП
19
Mohammed Qasim
ЦП
88
Mohanad Abdulraheem
ЦФ
Остались в запасе
2
Hadi Mohammadi
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
Главный тренер
Жозе Мораиш
Статистика матча Аль-Кува Аль-Джавия - Сепахан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аль-Кува Аль-Джавия
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Аль-Садд
- : -
07.12.2026
Аль-Кува Аль-Джавия
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
2 : 1
23.11.2026
Аль-Гарафа
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Васл
4 : 3
02.11.2026
Аль-Кува Аль-Джавия
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
1 : 0
26.10.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
0 : 4
12.10.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Нефтчи
1 : 0
14.09.2026
Аль-Кува Аль-Джавия
Сепахан
Лига чемпионов АФК, 1/8 финала
Аль-Хиляль
3 : 1
22.02.2024
Сепахан
Лига чемпионов АФК, 1/8 финала
Сепахан
1 : 3
15.02.2024
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК, 6 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
04.12.2023
Сепахан
Лига чемпионов АФК, 5 тур
Сепахан
1 : 0
27.11.2023
Аль-Кува Аль-Джавия
Лига чемпионов АФК, 4 тур
Сепахан
9 : 0
06.11.2023
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