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Ренн - Вильярреал

14.12.2023, Четверг, 20:45 мск Лига Европы, 6 тур Ренн - Вильярреал
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига Европы (2023/2024), группа F
2 тур
5 октября, четверг 22:00 Вильярреал Ренн
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