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Атлетико - Лацио

13.12.2023, Среда, 23:00 мск Лига чемпионов, 6 тур Атлетико - Лацио
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа E
1 тур
19 сентября, вторник 22:00 Лацио Атлетико
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/16 финала
ответный матч		 24 февраля, пятница 00:05 Атлетико 1:0 Лацио
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 16 февраля, четверг 22:00 Лацио 1:3 Атлетико
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