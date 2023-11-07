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Боруссия - Ньюкасл

07.11.2023, Вторник, 20:45 мск Лига чемпионов, 4 тур Боруссия - Ньюкасл
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа F
3 тур
25 октября, среда 22:00 Ньюкасл Боруссия
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