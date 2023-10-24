×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Главная
Новости
Тесты и статьи
Матч-центр
Футбол России
Букмекеры
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Бундеслига
АПЛ
Лига Европы
Лига конференций
Примера
Серия А
Лига 1
Все турниры
Главная
Лига чемпионов
Бенфика - Реал Сосьедад
×
Подтвердить
Отмена
×
Главная
Лига чемпионов
Расписание матчей
Бенфика - Реал Сосьедад
Бенфика - Реал Сосьедад
24.10.2023, Вторник, 22:00 мск
Лига чемпионов, 3 тур
Бенфика
-
Реал Сосьедад
Матч начнется в 22:00 мск
Протокол
Комментарии
Матч начнется в 22:00 мск
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение