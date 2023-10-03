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Унион - Брага

03.10.2023, Вторник, 19:45 мск Лига чемпионов, 2 тур Унион - Брага
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Матч начнется в 19:45 мск
Лига Европы (2022/2023), группа D
5 тур
27 октября, четверг 19:45 Унион 1:0 Брага
2 тур
15 сентября, четверг 22:00 Брага 1:0 Унион
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