Введите ваш ник на сайте

ПСЖ - Боруссия

19.09.2023, Вторник, 22:00 мск Лига чемпионов, 1 тур ПСЖ - Боруссия
...
Матч начнется в 22:00 мск
П1
1.68
Х
4.1
П2
4.6
Смотреть трансляцию
Реклама 18+
Лига чемпионов (2019/2020)
1/8 финала
ответный матч		 11 марта, среда 23:00 ПСЖ 2:0 Боруссия
Лига чемпионов (2019/2020)
1/8 финала
первый матч		 18 февраля, вторник 23:00 Боруссия 2:1 ПСЖ
Лига Европы (2010/2011), группа J
4 тур
4 ноября, четверг 23:05 ПСЖ 0:0 Боруссия
3 тур
21 октября, четверг 21:00 Боруссия 1:1 ПСЖ
...
  • Читайте нас: 