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Расписание матчей
Италия. Серия B
Реджана 1919 - Брешиа
Реджана 1919 - Брешиа: обзор матча 10 декабря 2023
Реджана 1919
10.12.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 16 тур
1 : 1
Завершен
Брешиа
76'
Н. Гирма
90+2'
Г. Мончини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реджана 1919 - Брешиа
90'
+7
Желтая карточка
M. Bertagnoli
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Мончини
87'
Желтая карточка
T. Van De Looi
Вторая желтая
Н. Гирма
84'
Желтая карточка
M. Varela Djamanca
80'
Желтая карточка
Н. Гирма
78'
78'
Желтая карточка
Л. Дикман
ГОЛ! 1:0!
Н. Гирма
76'
Замена
С. Гондо
️️️️
Р. Фьямоцци
74'
73'
Замена
Ф. Бианки
️️️️
Б. Бьярнасон
73'
Замена
Г. Мончини
️️️️
Д. Боррелли
70'
Желтая карточка
D. Adorni
67'
Замена
M. Bertagnoli
️️️️
Н. Галацци
67'
Замена
Д. Ольцер
️️️️
А. Джаллоу
Замена
Я. Да Рива
️️️️
F. Nardi
63'
Замена
M. Varela Djamanca
️️️️
Ф. Романья
63'
Замена
П. Шиминьски
️️️️
А. Маркандалли
62'
Желтая карточка
Ф. Романья
55'
Замена
Н. Гирма
️️️️
Ф. Мелегони
46'
Желтая карточка
F. Nardi
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
19
Филиппо Романья
(К)
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
24
F. Nardi
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
51
Андреа Кистана
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
(К)
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
25
Николас Галацци
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Реджана 1919
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
21
Якопо Да Рива
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
14
Shaibu Nuhu
ЦП
10
Eric Lanini
ЦФ
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
4
Fabrizio Paghera
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Барди
19
Романья
27
Маркандалли
17
31
Сампиризи
15
Фьямоцци
42
Бьянко
72
Мелегони
90
Портанова
24
9
Антист
2-4-4
19
Леццерини
51
Кистана
25
Бизоли
24
Мангравити
25
Галацци
6
8
Бьярнасон
28
24
Дикман
17
Джаллоу
29
Боррелли
27
Маркандалли
25
Шиминьски
25
Шиминьски
27
Маркандалли
24
21
Да Рива
21
Да Рива
24
72
Мелегони
80
Гирма
80
Гирма
72
Мелегони
19
Романья
11
11
19
Романья
15
Фьямоцци
11
Гондо
11
Гондо
15
Фьямоцци
17
Джаллоу
72
Ольцер
72
Ольцер
17
Джаллоу
25
Галацци
26
26
25
Галацци
8
Бьярнасон
9
Бианки
9
Бианки
8
Бьярнасон
29
Боррелли
11
Мончини
11
Мончини
29
Боррелли
Остались в запасе
Реджана 1919
Брешиа
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
14
Shaibu Nuhu
ЦП
10
Eric Lanini
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
4
Fabrizio Paghera
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
14
Shaibu Nuhu
ЦП
10
Eric Lanini
ЦФ
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
4
Fabrizio Paghera
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Реджана 1919 - Брешиа
4
1
4
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
0
3
Нарушения
8
7
Офсайды
0
1
Количество передач
303
202
Сейвы
2
0
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Rutella, Italy
Стадион:
Читта дель Триколоре
Новости команд
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3
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2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
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22 февраля
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2022.03.24 08:56
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2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
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