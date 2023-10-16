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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Китай - Узбекистан
Китай - Узбекистан: обзор матча 16 октября 2023
Китай
16.10.2023, понедельник, 14:35
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Узбекистан
41'
Ш. Вей
78'
О. Шукуров
86'
Д. Искандеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Китай - Узбекистан
90'
+2
Желтая карточка
О. Шукуров
Желтая карточка
L. Ke
90'
+2
89'
Замена
Ш. Насруллаев
️️️️
Ф. Сайфиев
86'
ГОЛ! 1:2!
Д. Искандеров
Пас отдал
Б. Абдихоликов
Замена
Ш. Ву
️️️️
Ч. Чжу
80'
78'
ГОЛ! 1:1!
О. Шукуров
78'
Пенальти не реализован!
О. Шукуров
Замена
️️️️
В. Лей
72'
Замена
Я. Лю
️️️️
Л. Ли
72'
72'
Замена
Д. Искандеров
️️️️
О. Хамробеков
71'
Замена
Р. Ашурматов
️️️️
У. Эшмуродов
Замена
П. Чен
️️️️
Y. He
66'
63'
Желтая карточка
Х. Аликулов
Замена
Т. Гао
️️️️
Ц. Ван
46'
Замена
Л. Тан
️️️️
E.
46'
46'
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
Ж. Машарипов
46'
Замена
Б. Абдихоликов
️️️️
И. Сергеев
ГОЛ! 1:0!
Ш. Вей
41'
27'
Желтая карточка
А. Хусанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Китай
1
Цзюньлин Янь
ВР
0
Yupeng He
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
6
Шанюань Ван
ЦП
26
Цюмин Ван
ЦП
0
Li Ke
ЦП
10
Шихао Вей
ЦП
22
Hao Fang
ЦФ
8
Elkeson
ЦФ
Главный тренер
Цзяи Шао
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
9
Одилджон Хамробеков
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
7
Отабек Шукуров
ЦП
10
Жалолиддин Машарипов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
4
Фаррух Сайфиев
ЦФ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Китай
14
Далей Ванг
ВР
5
Шаоконг Ву
ЦЗ
28
Шэнлун Цзян
ЦЗ
11
Вай-Цун Дай
ЦП
19
Янг Лю
ЦП
8
Тианий Гао
ЦП
15
Си Ву
ЦП
10
Пенгфей Си
ЦП
29
Пу Чен
ЦФ
0
Xie Weijun
ЦФ
11
Лонг Тан
ЦФ
Узбекистан
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
23
Алибек Давронов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
13
Шерзод Насруллаев
ЦЗ
8
Джамшид Искандеров
ЦП
19
Азизбек Тургунбоев
ЦП
10
Азиз Ганиев
ЦП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
0
Жасур Яхшибоев
ПВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
4-4-1-2
1
Янь
0
4
Ли
2
Браунинг
5
Чжу
6
Ван
0
10
Вей
26
Ван
7
Лей
8
22
3-2-2-1-2
1
Юсупов
2
Хусанов
15
Эшмуродов
23
Аликулов
9
Хамробеков
3
Алижонов
7
Шукуров
10
Машарипов
11
Урунов
21
Сергеев
4
Сайфиев
5
Чжу
5
Ву
5
Ву
5
Чжу
4
Ли
19
Лю
19
Лю
4
Ли
26
Ван
8
Гао
8
Гао
26
Ван
0
29
Чен
29
Чен
0
8
11
Тан
11
Тан
8
15
Эшмуродов
5
Ашурматов
5
Ашурматов
15
Эшмуродов
4
Сайфиев
13
Насруллаев
13
Насруллаев
4
Сайфиев
9
Хамробеков
8
Искандеров
8
Искандеров
9
Хамробеков
10
Машарипов
22
Файзуллаев
22
Файзуллаев
10
Машарипов
21
Сергеев
10
Абдихоликов
10
Абдихоликов
21
Сергеев
Остались в запасе
Китай
Узбекистан
14
Далей Ванг
ВР
28
Шэнлун Цзян
ЦЗ
11
Вай-Цун Дай
ЦП
15
Си Ву
ЦП
10
Пенгфей Си
ЦП
0
Xie Weijun
ЦФ
Главный тренер
Цзяи Шао
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
23
Алибек Давронов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
19
Азизбек Тургунбоев
ЦП
10
Азиз Ганиев
ЦП
0
Жасур Яхшибоев
ПВ
Главный тренер
Сречко Катанец
Остались в запасе
14
Далей Ванг
ВР
28
Шэнлун Цзян
ЦЗ
11
Вай-Цун Дай
ЦП
15
Си Ву
ЦП
10
Пенгфей Си
ЦП
0
Xie Weijun
ЦФ
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
23
Алибек Давронов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
19
Азизбек Тургунбоев
ЦП
10
Азиз Ганиев
ЦП
0
Жасур Яхшибоев
ПВ
Главный тренер
Цзяи Шао
Главный тренер
Сречко Катанец
Статистика матча Китай - Узбекистан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
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