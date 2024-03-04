Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Сепси - Волунтари
Сепси - Волунтари: обзор матча 04 марта 2024
Сепси
04.03.2024, понедельник, 18:00
Румыния. Лига I, 29 тур
4 : 0
Завершен
Волунтари
10'
М. Стефанеску (П)
52'
К. Варга
58'
C. Matei
61'
М. Стефанеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сепси - Волунтари
Замена
М. Рондон
️️️️
П. Шафранко
82'
Замена
D. Popșa
️️️️
Ш. Каллаку
82'
72'
Замена
D. Florea
️️️️
A. Nemec
Замена
Р. Варга
️️️️
К. Варга
72'
Замена
A. Aganović
️️️️
C. Matei
72'
Замена
D. Oroian
️️️️
B. Oteliță
72'
Желтая карточка
М. Стефанеску
70'
66'
Замена
B. Cascini
️️️️
L. Droppa
ГОЛ! 4:0!
М. Стефанеску
Пас отдал
Ф. Стефан
61'
ГОЛ! 3:0!
C. Matei
Пас отдал
B. Oteliță
58'
ГОЛ! 2:0!
К. Варга
Пас отдал
C. Matei
52'
46'
Замена
A. Ciobanu
️️️️
A. Dumiter
46'
Замена
M. Radut
️️️️
L. Crepulja
46'
Замена
D. Andrei
️️️️
R. Popescu
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Стефанеску
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
(К)
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
6
Николае Паун
ОП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
16
Павол Шафранко
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
24
Ricardinho
(К)
ЦЗ
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
21
L. Crepulja
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
8
Robert Popescu
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
77
Adam Nemec
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Сепси
98
Hunor Botond Gedo
ВР
55
Vlad Tanasa
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
24
Denis Renta
ЦП
44
Mihai Bălașa
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
10
D. Florea
ЦФ
28
Bautista Cascini
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
99
Andrei Dima
ЦФ
3-1-3-2-1
1
13
Чоботарию
5
Кечкеш
96
Стефан
6
Паун
25
59
Каллаку
10
7
Варга
11
Стефанеску
16
Шафранко
4-3-3
88
Хесус Фернандес
27
Бобоц
5
5
Матрикарди
24
21
14
Кырнац
6
77
41
8
25
17
17
25
59
Каллаку
27
27
59
Каллаку
10
77
77
10
7
Варга
17
Варга
17
Варга
7
Варга
16
Шафранко
99
Рондон
99
Рондон
16
Шафранко
77
10
10
77
6
28
28
6
41
17
17
41
Остались в запасе
Сепси
Волунтари
98
Hunor Botond Gedo
ВР
55
Vlad Tanasa
ВР
24
Denis Renta
ЦП
44
Mihai Bălașa
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
22
C. Paz
ЦЗ
31
Октавиан Вылчану
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
99
Andrei Dima
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Остались в запасе
98
Hunor Botond Gedo
ВР
55
Vlad Tanasa
ВР
24
Denis Renta
ЦП
44
Mihai Bălașa
ЦФ
Остались в запасе
22
C. Paz
ЦЗ
31
Октавиан Вылчану
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
99
Andrei Dima
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Илие Поэнару
Статистика матча Сепси - Волунтари
1
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
10
Офсайды
2
2
Количество передач
491
395
Сейвы
1
5
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
0 : 0
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
0 : 0
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Информация о матче
Главный судья:
Марсель Бирсан
(Бухарест)
Стадион:
Sepsi Arena, Sfantu Gheorghe
Новости команд
Все
Сепси
Волунтари
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+