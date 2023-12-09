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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - Волунтари
Рапид - Волунтари: обзор матча 09 декабря 2023
Рапид
09.12.2023, суббота, 21:45
Румыния. Лига I, 19 тур
1 : 2
Завершен
Волунтари
82'
J. Papeau
69'
A. Nemec
73'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Волунтари
90'
+1
Замена
R. Voican
️️️️
D. Andrei
90'
Замена
L. Droppa
️️️️
В. Раца
ГОЛ! 1:2!
J. Papeau
Пас отдал
A. Borza
82'
Замена
К. Кыржан
️️️️
Р. Оайдэ
81'
79'
Замена
D. Florea
️️️️
A. Nemec
76'
Желтая карточка
R.
Замена
J. Tsoumou
️️️️
B. Valle
74'
73'
ГОЛ! 0:2!
R.
Пас отдал
Р. Мар Сигурйонссон
69'
ГОЛ! 0:1!
A. Nemec
Пас отдал
R.
Замена
Ș. Pănoiu
️️️️
Ф. Бамгбойе
68'
62'
Замена
C. Paz
️️️️
Н. Кырнац
62'
Замена
Р. Мар Сигурйонссон
️️️️
R. Popescu
Замена
A. Albu
️️️️
М. Кяйт
46'
Замена
A. Ionita II
️️️️
К. Сони
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
31
Хорациу Молдован
ВР
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
77
J. Papeau
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
14
Маттиас Кяйт
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
10
Borja Valle
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
5
Игорь Армаш
(К)
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
21
L. Crepulja
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
8
Robert Popescu
ЦФ
77
Adam Nemec
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
10
A. Ionita II
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
8
Juvhel Tsoumou
ЦФ
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
28
Ionut Andres
ЦЗ
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
10
D. Florea
ЦФ
4-4-2
31
Молдован
22
6
24
47
Браун
77
14
Кяйт
10
Сони
26
Оайдэ
10
70
Бамгбойе
3-2-2-2
88
Хесус Фернандес
5
Матрикарди
24
5
Армаш
22
Раца
27
Алийи
21
14
Кырнац
77
8
10
Сони
10
10
10
Сони
14
Кяйт
25
25
14
Кяйт
26
Оайдэ
10
Кыржан
10
Кыржан
26
Оайдэ
70
Бамгбойе
17
17
70
Бамгбойе
10
8
8
10
77
10
10
77
14
Кырнац
22
22
14
Кырнац
8
16
Мар Сигурйонссон
16
Мар Сигурйонссон
8
72
72
22
Раца
6
6
22
Раца
Остались в запасе
Рапид
Волунтари
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
31
Октавиан Вылчану
ВР
28
Ionut Andres
ЦЗ
Главный тренер
Илие Поэнару
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
Остались в запасе
31
Октавиан Вылчану
ВР
28
Ionut Andres
ЦЗ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Илие Поэнару
Статистика матча Рапид - Волунтари
1
Всего ударов по воротам
5
1
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
6
7
Офсайды
1
0
Количество передач
254
179
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
Главный судья:
Iulian Calin, Romania
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
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