Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Волунтари - Петролул
Волунтари - Петролул: обзор матча 01 декабря 2023
Волунтари
01.12.2023, пятница, 18:00
Румыния. Лига I, 18 тур
0 : 0
Завершен
Петролул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волунтари - Петролул
90'
+4
Желтая карточка
I. Raducan
Замена
A. Nita
️️️️
D. Andrei
90'
+4
Вторая желтая
П. Матрикарди
88'
Желтая карточка
D. Andrei
86'
85'
Желтая карточка
S. Doua
84'
Желтая карточка
V. Țicu
Желтая карточка
L. Crepulja
83'
Замена
D. Florea
️️️️
A. Dumiter
80'
78'
Замена
T. Seto
️️️️
M. Huja
77'
Красная карточка
I. DiomandÃ©
73'
Замена
I. Raducan
️️️️
А. Муси
73'
Замена
Б. Омрани
️️️️
G. Grozav
66'
Желтая карточка
А. Муси
57'
Желтая карточка
P. Papp
Желтая карточка
П. Матрикарди
52'
Замена
A. Nemec
️️️️
R. Popescu
46'
Замена
Н. Алийи
️️️️
Р. Бобоц
38'
35'
Желтая карточка
G. Grozav
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
5
Игорь Армаш
(К)
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
21
L. Crepulja
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
41
Andrei Dumiter
ЦФ
8
Robert Popescu
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
3
Valentin Țicu
(К)
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
30
Seniko Doua
ЦЗ
7
Жаир
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
6
Jefferson
ЦП
7
Александру Муси
АП
7
G. Grozav
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
22
C. Paz
ЦЗ
6
Lukáš Droppa
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
10
D. Florea
ЦФ
77
Adam Nemec
ЦФ
Петролул
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
29
Биллел Омрани
ЦФ
7
Михай Роман
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
3-2-2-2
88
Хесус Фернандес
5
Армаш
24
5
Матрикарди
22
Раца
27
Бобоц
21
14
Кырнац
8
41
3-2-3-1-1
38
Зима
2
Мейерс
4
30
3
2
7
Жаир
82
6
7
Муси
7
41
10
10
41
27
Бобоц
27
Алийи
27
Алийи
27
Бобоц
8
77
77
8
2
25
25
2
7
29
Омрани
29
Омрани
7
7
Муси
90
90
7
Муси
Остались в запасе
Волунтари
Петролул
22
C. Paz
ЦЗ
31
Октавиан Вылчану
ВР
6
Lukáš Droppa
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
Главный тренер
Илие Поэнару
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
7
Михай Роман
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
22
C. Paz
ЦЗ
31
Октавиан Вылчану
ВР
6
Lukáš Droppa
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
Остались в запасе
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
7
Михай Роман
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча Волунтари - Петролул
3
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Информация о матче
Главный судья:
George Catalin Gaman, Romania
Стадион:
Stadionul Anghel Iordanescu, Voluntari
Новости команд
Все
Волунтари
Петролул
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
2017.10.27 08:30
1
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
2017.10.27 08:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+