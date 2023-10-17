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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Македония - Армения
Северная Македония - Армения: обзор матча 17 октября 2023
Северная Македония
17.10.2023, вторник, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Армения
43'
А. Трайковски
59'
М. Ристовски
88'
Э. Дачи
90+4'
Э. Сперцян
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Северная Македония - Армения
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
Э. Сперцян
ГОЛ! 3:0!
Э. Дачи
88'
Замена
Э. Дачи
️️️️
М. Ристовски
84'
Замена
А. Элези
️️️️
И. Алими
72'
Замена
Э. Барди
️️️️
Д. Митровски
68'
Замена
С. Ашковски
️️️️
Б. Димоски
62'
ГОЛ! 2:0!
М. Ристовски
59'
57'
Замена
С. Мкртчян
️️️️
Т. Восканян
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
А. Трайковски
56'
Замена
Я. Атанасов
️️️️
А. Адеми
55'
47'
Желтая карточка
Т. Восканян
46'
Замена
Т. Барсегян
️️️️
В. Бичахчян
46'
Замена
Э. Севикян
️️️️
К. Оганесян
ГОЛ! 1:0!
А. Трайковски
Пас отдал
Э. Эльмас
43'
Желтая карточка
И. Алими
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
24
Боян Димоски
ЛЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
22
Исник Алими
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
АП
20
Димитар Митровски
ПВ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Северная Македония
12
Игор Алексовски
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
19
Люпче Дориев
ЛВ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
21
Яни Атанасов
ОП
18
Агон Элези
ОП
8
Давид Бабунски
ЦП
10
Энис Барди
АП
0
Эрдон Дачи
ЦФ
9
Боян Миовски
ЦФ
Армения
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
11
Тигран Барсегян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
7
Эдгар Севикян
ПВ
4-3-2-1
12
Шишковски
24
Димоски
4
Серафимов
6
Муслиу
2
Ильязовски
22
Алими
5
Адеми
19
Ристовски
7
Эльмас
20
Митровски
9
Трайковски
3-3-1-2-1
1
Чанчаревич
4
Восканян
4
Арутюнян
3
Ароян
13
Оганесян
6
Иву
21
Тикнизян
23
Бичахчян
20
Дашян
9
Серобян
17
Ранос
24
Димоски
3
Ашковски
3
Ашковски
24
Димоски
5
Адеми
21
Атанасов
21
Атанасов
5
Адеми
22
Алими
18
Элези
18
Элези
22
Алими
20
Митровски
10
Барди
10
Барди
20
Митровски
9
Трайковски
11
Чурлинов
11
Чурлинов
9
Трайковски
19
Ристовски
0
Дачи
0
Дачи
19
Ристовски
4
Восканян
5
Мкртчян
5
Мкртчян
4
Восканян
23
Бичахчян
11
Барсегян
11
Барсегян
23
Бичахчян
13
Оганесян
7
Севикян
7
Севикян
13
Оганесян
Остались в запасе
Северная Македония
Армения
19
Люпче Дориев
ЛВ
12
Игор Алексовски
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
8
Давид Бабунски
ЦП
9
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
19
Люпче Дориев
ЛВ
12
Игор Алексовски
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
8
Давид Бабунски
ЦП
9
Боян Миовски
ЦФ
Остались в запасе
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
Главный тренер
Благоя Милевски
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Северная Македония - Армения
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
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