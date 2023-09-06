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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта - Гибралтар
Мальта - Гибралтар: обзор матча 06 сентября 2023
Мальта
06.09.2023, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Гибралтар
58'
Д. Мбонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мальта - Гибралтар
ГОЛ! 1:0!
Д. Мбонг
58'
38'
Желтая карточка
Н. Хартман
36'
Желтая карточка
Т. Де Барр
Желтая карточка
Э. Пепе
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
11
Джоди Джонс
ПВ
11
Люк Монтебелло
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
5
Нильс Хартман
ОП
8
Киан Ронан
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Мальта
12
Мэттью Грек
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
9
Кейн Аттард
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
9
Брэндон Пайбер
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
23
Янник Янкам
АП
8
Пол Мбонг
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Гибралтар
13
Кристиан Лопес
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
20
Дилан Пикок
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Бонелло
5
Шоу
13
Пепе
4
Борг
3
Камензули
6
Гилламьер
7
Мбонг
18
Кристенсен
11
Джонс
18
Дегабриэле
11
Монтебелло
3-3-3-1
23
Коулинг
6
Чиполина
6
Лопеш
20
Бритто
4
Сержант
5
Хартман
21
Муэли
8
Ронан
10
Уолкер
4
Позо
10
Де Барр
Остались в запасе
Мальта
Гибралтар
12
Мэттью Грек
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
9
Кейн Аттард
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
9
Брэндон Пайбер
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
23
Янник Янкам
АП
8
Пол Мбонг
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
13
Кристиан Лопес
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
20
Дилан Пикок
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
12
Мэттью Грек
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
9
Кейн Аттард
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
9
Брэндон Пайбер
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
23
Янник Янкам
АП
8
Пол Мбонг
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Лопес
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
20
Дилан Пикок
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Мальта - Гибралтар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
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