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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Кан
Париж - Кан: обзор матча 05 августа 2023
Париж
05.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 1 тур
0 : 2
Завершен
Кан
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Статистика матча Париж - Кан
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Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
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Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
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