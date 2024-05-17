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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Анси
Труа - Анси: обзор матча 17 мая 2024
Труа
17.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 38 тур
1 : 1
Завершен
Анси
31'
Н. де Превилль
16'
K. Djoco
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Анси
Желтая карточка
Х. Шавалерен
90'
+7
90'
+3
Замена
M. Mahop
️️️️
O. Camara
Замена
J. Assoumou
️️️️
Р. Рипар
76'
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
Ю. М'Чангама
76'
73'
Желтая карточка
F. Lajugie
66'
Замена
К. Тестуд
️️️️
C. Billemaz
54'
Замена
Й. Демонси
️️️️
A. Larose
44'
Желтая карточка
O. Camara
Желтая карточка
М. Жан Тарат
44'
ГОЛ! 1:1!
Н. де Превилль
Пас отдал
М. Жан Тарат
31'
Желтая карточка
С. Элисор
23'
21'
Желтая карточка
М. Диас
16'
ГОЛ! 0:1!
K. Djoco
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
20
Рено Рипар
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Анси
16
Томас Калленс
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
28
Antoine Larose
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Труа
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
15
Жуниор Олайтан
АП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
Анси
30
Тидиан Мальбек
ВР
3
Moise Mahop
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
24
Йоан Демонси
ЦП
20
Yacouba Barry
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
2-1-2-2-3
80
Алемдар
5
Конте
4
Зукру
7
Шавалерен
19
Тарат
10
М'Чангама
8
Диоп
20
Рипар
22
Элисор
3
Ндиайе
12
де Превилль
4-1-1-4
16
Калленс
18
Жан
4
Диас
41
6
5
Каши
17
Пажо
9
9
22
28
10
М'Чангама
15
Олайтан
15
Олайтан
10
М'Чангама
20
Рипар
15
15
20
Рипар
9
3
3
9
28
24
Демонси
24
Демонси
28
22
12
Тестуд
12
Тестуд
22
Остались в запасе
Труа
Анси
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
30
Тидиан Мальбек
ВР
20
Yacouba Barry
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Остались в запасе
30
Тидиан Мальбек
ВР
20
Yacouba Barry
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Труа - Анси
3
3
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
6
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Нарушения
22
11
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
6
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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