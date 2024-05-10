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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Труа
Лаваль - Труа: обзор матча 10 мая 2024
Лаваль
10.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 37 тур
1 : 1
Завершен
Труа
34'
А. Черни
46'
С. Элисор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Труа
90'
+3
Желтая карточка
Р. Рипар
87'
Замена
M. Hamdi
️️️️
А. Конте
87'
Замена
Э. Н'Жо
️️️️
С. Элисор
Замена
A. Gonçalves
️️️️
T. Vargas
84'
Замена
А. Бобишон
️️️️
S. Sanna
84'
Желтая карточка
J. Adeoti
81'
75'
Замена
J. Assoumou
️️️️
Н. де Превилль
Желтая карточка
Y. Tavares
74'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Y. Balde
72'
Замена
J. Adeoti
️️️️
J. Roye
66'
56'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
М. Бангре
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Элисор
Пас отдал
М. Жан Тарат
ГОЛ! 1:0!
А. Черни
Пас отдал
Р. Лабе Ласкари
34'
Желтая карточка
Y. Balde
10'
Желтая карточка
J. Roye
10'
Желтая карточка
П. Диав
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
7
Thibault Vargas
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
23
Yasser Balde
ЦЗ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
20
Рено Рипар
ПВ
22
Симон Элисор
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Лаваль
40
Theo Chatelain
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
11
Loïs Martins
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
Труа
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
3-2-5
30
Самасса
23
Диав
23
23
75
Черни
7
7
Пажи
6
18
4
3
Лабе Ласкари
3-1-1-3-2
80
Алемдар
5
Конте
4
Зукру
14
Бура
7
Шавалерен
19
Тарат
20
Рипар
8
Диоп
11
Бангре
12
де Превилль
22
Элисор
6
14
Бобишон
14
Бобишон
6
23
28
Кадиль
28
Кадиль
23
4
17
17
4
7
39
39
7
5
Конте
26
26
5
Конте
22
Элисор
16
Н'Жо
16
Н'Жо
22
Элисор
11
Бангре
10
М'Чангама
10
М'Чангама
11
Бангре
12
де Превилль
15
15
12
де Превилль
Остались в запасе
Лаваль
Труа
40
Theo Chatelain
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
11
Loïs Martins
ЦП
Главный тренер
Оливье Фраполли
18
Анте Палаверса
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
40
Theo Chatelain
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
11
Loïs Martins
ЦП
Остались в запасе
18
Анте Палаверса
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Лаваль - Труа
5
1
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
13
14
Офсайды
4
1
Количество передач
394
404
Сейвы
1
8
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Azzedine Souifi, France
Стадион:
Stade Francis-Le Basser, Laval
Новости команд
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