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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - Кевийи
Валансьен - Кевийи: обзор матча 10 мая 2024
Валансьен
10.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 37 тур
2 : 1
Завершен
Кевийи
13'
М. Ойевуси
30'
A. Linguet
46'
G. Gbelle
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - Кевийи
Замена
Д. Крузе
️️️️
N. Venema
86'
85'
Замена
A. Do Marcolino
️️️️
G. Gbelle
78'
Замена
L. Delaurier-Chaubet
️️️️
М. Камара
78'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
Г. Сангаре
Замена
M. Lilepo
️️️️
М. Ойевуси
70'
Замена
J. Eric Moursou
️️️️
Ф. Жуниор
70'
Замена
J. Masson
️️️️
S. Basse
63'
62'
Замена
С. Лорик
️️️️
N. Cisse
61'
Замена
Б. Пьерре
️️️️
Н. Кадиу
46'
ГОЛ! 2:1!
G. Gbelle
Пас отдал
М. Камара
35'
Желтая карточка
A. Batisse
ГОЛ! 2:0!
A. Linguet
Пас отдал
N. Venema
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Ойевуси
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
27
Allan Linguet
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
14
J. Cuffaut
(К)
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
14
Nick Venema
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
3
Till Cissokho
ЦЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
17
Густаво Сангаре
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
14
Garland Gbelle
(К)
ЦП
7
J. Pendant
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
15
Давид Крузе
ЦП
9
Jean Eric Moursou
ЦП
23
Julien Masson
ЦП
28
A. Boutoutaou
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
Кевийи
20
Arsène Courel
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Alexandre Bonnet
ЦП
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
4-1-1-4
16
4
27
8
5
6
Бансе
8
14
27
Ойевуси
14
50
Жуниор
3-1-2-1-3
1
Лерой
3
15
8
17
Сангаре
8
Кадиу
14
37
Яд
99
Сумано
11
Камара
7
14
15
Крузе
15
Крузе
14
50
Жуниор
9
9
50
Жуниор
8
23
23
8
27
Ойевуси
99
99
27
Ойевуси
15
2
Лорик
2
Лорик
15
11
Камара
35
35
11
Камара
17
Сангаре
31
Поа
31
Поа
17
Сангаре
8
Кадиу
44
Пьерре
44
Пьерре
8
Кадиу
14
41
41
14
Остались в запасе
Валансьен
Кевийи
1
Lassana Diabate
ВР
28
A. Boutoutaou
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
20
Arsène Courel
ВР
10
Alexandre Bonnet
ЦП
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
28
A. Boutoutaou
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
Остались в запасе
20
Arsène Courel
ВР
10
Alexandre Bonnet
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Валансьен - Кевийи
1
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
12
12
Офсайды
4
0
Количество передач
386
511
Сейвы
7
0
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Lepaysant, France
Стадион:
Stade du Hainaut, Valenciennes
Новости команд
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Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
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2022.01.01 23:08
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