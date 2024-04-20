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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - Труа
Анжер - Труа: обзор матча 20 апреля 2024
Анжер
20.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 33 тур
2 : 1
Завершен
Труа
60'
Э. Леполь
68'
Х. Абделли
29'
М. Диоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Труа
Замена
И. Ньян
️️️️
Л. Диони
88'
81'
Замена
А. Конте
️️️️
И. Бура
81'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
С. Элисор
Замена
Я. Белхдим
️️️️
Х. Абделли
80'
Замена
С. Хунтонджи
️️️️
А. Бамба
71'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
Д. Калумба
71'
70'
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
Р. Рипар
ГОЛ! 2:1!
Х. Абделли
Пас отдал
Л. Диони
68'
ГОЛ! 1:1!
Э. Леполь
Пас отдал
Ф. Анен
60'
59'
Замена
Л. Илич
️️️️
К. Донг
Замена
Э. Леполь
️️️️
З. Халед
46'
Желтая карточка
А. Бамба
45'
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Диоп
Пас отдал
С. Элисор
11'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
9'
Желтая карточка
E. Ntim
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Химад Абделли
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
91
Emmanuel Ntim
ЦП
7
Кильян Донг
АП
8
Мухамед Диоп
АП
20
Рено Рипар
ПВ
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Труа
5
Абду Конте
ЛЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
21
Лука Илич
АП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
4-1-1-2-2
75
Фофана
21
Лефор
7
Валери
29
Анен
25
Бамба
22
Халед
15
Капелле
8
Абделли
30
Калумба
99
Диони
28
Эль-Мелали
2-1-3-3-1
80
Алемдар
4
Зукру
14
Бура
7
Шавалерен
19
Тарат
10
М'Чангама
91
20
Рипар
8
Диоп
7
Донг
22
Элисор
25
Бамба
22
Хунтонджи
22
Хунтонджи
25
Бамба
30
Калумба
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
30
Калумба
8
Абделли
14
Белхдим
14
Белхдим
8
Абделли
99
Диони
7
Ньян
7
Ньян
99
Диони
22
Халед
22
Леполь
22
Леполь
22
Халед
14
Бура
5
Конте
5
Конте
14
Бура
7
Донг
21
Илич
21
Илич
7
Донг
20
Рипар
15
Олайтан
15
Олайтан
20
Рипар
22
Элисор
12
де Превилль
12
де Превилль
22
Элисор
Остались в запасе
Анжер
Труа
16
Мельвен Зинга
ВР
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
18
Анте Палаверса
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
18
Анте Палаверса
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Анжер - Труа
1
2
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
12
Офсайды
3
1
Количество передач
410
416
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Абделатиф Херраджи
Стадион:
Стад Раймон Копа
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