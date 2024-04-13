Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Анси
Лаваль - Анси: обзор матча 13 апреля 2024
Лаваль
13.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 32 тур
0 : 3
Завершен
Анси
13'
O. Camara
16'
Н. Кандиль
35'
K. Djoco
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Анси
87'
Замена
М. Диас
️️️️
F. Lajugie
87'
Замена
С. Нтамак
️️️️
O. Camara
78'
Замена
Y. Barry
️️️️
К. Муанга
78'
Замена
A. Larose
️️️️
K. Djoco
Замена
A. Gonçalves
️️️️
M. Tchokounté
74'
Замена
J. Adeoti
️️️️
J. Roye
62'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
T. Vargas
62'
57'
Желтая карточка
F. Lajugie
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
А. Бобишон
46'
Желтая карточка
П. Пажи
45'
35'
ГОЛ! 0:3!
K. Djoco
Пас отдал
C. Billemaz
28'
Замена
C. Billemaz
️️️️
В. Пажо
Замена
T. Thomas
️️️️
P. Ouaneh
23'
16'
ГОЛ! 0:2!
Н. Кандиль
Пас отдал
O. Camara
13'
ГОЛ! 0:1!
O. Camara
Пас отдал
Г. Жан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
18
Malik Tchokounté
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
24
Йоан Демонси
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
9
Ousmane Camara
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
31
Ирвин Ломами
ПЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
20
Yacouba Barry
ЦП
22
Clement Billemaz
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
3-2-1-4
30
Самасса
23
Диав
15
7
75
Черни
3
14
Бобишон
18
4
6
7
Пажи
4-1-2-1-2
1
Эскале
2
14
Муанга
6
18
Жан
5
Каши
24
Демонси
17
Пажо
70
Кандиль
9
9
15
8
8
15
7
28
Кадиль
28
Кадиль
7
18
39
39
18
4
17
17
4
14
Бобишон
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
14
Бобишон
6
4
Диас
4
Диас
6
14
Муанга
20
20
14
Муанга
17
Пажо
22
22
17
Пажо
9
28
28
9
9
19
Нтамак
19
Нтамак
9
Остались в запасе
Лаваль
Анси
1
Maxime Hautbois
ВР
31
Ирвин Ломами
ПЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
16
Томас Калленс
ВР
12
Кевин Тестуд
ЛВ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
31
Ирвин Ломами
ПЗ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
12
Кевин Тестуд
ЛВ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Лаваль - Анси
1
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
19
Офсайды
4
4
Количество передач
469
376
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
71
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Stade Francis-Le Basser, Laval
Новости команд
Все
Лаваль
Анси
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
«Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2
2023.03.02 07:23
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
2016.10.25 21:37
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
2016.10.25 21:37
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
«Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2
2023.03.02 07:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+