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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - По
Валансьен - По: обзор матча 13 апреля 2024
Валансьен
13.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 32 тур
0 : 4
Завершен
По
7'
K. Boutaïb
45+2'
J. Ruiz
64'
М. Силла
82'
Я. Беграуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - По
82'
ГОЛ! 0:4!
Я. Беграуи
Пас отдал
М. Силла
69'
Замена
Ж. Обьянг
️️️️
С. Д'Алмейда
69'
Замена
M. Bassouamina
️️️️
Ш. Боли
Замена
J. Kayi Sanda
️️️️
A. Linguet
65'
64'
ГОЛ! 0:3!
М. Силла
Пас отдал
K. Boutaïb
60'
Замена
У. Нгом
️️️️
Н. Соу
60'
Замена
Я. Беграуи
️️️️
И. Мохамед
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
J. Ruiz
Пас отдал
H. Saivet
43'
Желтая карточка
И. Мохамед
34'
Желтая карточка
H. Saivet
Желтая карточка
A. Linguet
32'
Замена
Э. Юнг
️️️️
С. Дукуре
26'
Замена
I. Hamache
️️️️
Ф. Жуниор
26'
7'
ГОЛ! 0:1!
K. Boutaïb
Пас отдал
М. Силла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
27
Allan Linguet
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
9
Jean Eric Moursou
ЦП
23
Julien Masson
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
14
J. Cuffaut
(К)
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
По
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ное Соу
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
37
Ияд Мохамед
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
11
Ilyes Hamache
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
14
Nick Venema
ЦФ
По
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
33
Thomas Colleaux
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
3-2-1-4
16
27
8
5
9
23
93
Кноккарт
14
22
Дукуре
50
Жуниор
99
3-4-3
21
Камара
5
Соу
5
12
37
Мохамед
70
Боли
4
10
6
Д'Алмейда
9
Силла
10
27
4
4
27
50
Жуниор
11
11
50
Жуниор
22
Дукуре
29
Юнг
29
Юнг
22
Дукуре
6
Д'Алмейда
4
Обьянг
4
Обьянг
6
Д'Алмейда
5
Соу
79
Нгом
79
Нгом
5
Соу
70
Боли
12
12
70
Боли
37
Мохамед
14
Беграуи
14
Беграуи
37
Мохамед
Остались в запасе
Валансьен
По
1
Lassana Diabate
ВР
6
Саша Бансе
ОП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
14
Nick Venema
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
33
Thomas Colleaux
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
6
Саша Бансе
ОП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
14
Nick Venema
ЦФ
Остались в запасе
33
Thomas Colleaux
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Валансьен - По
1
2
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
6
Нарушения
7
14
Офсайды
2
1
Количество передач
485
577
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
Stade du Hainaut, Valenciennes
Новости команд
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Валансьен
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