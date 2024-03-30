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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Кан
Кевийи - Кан: обзор матча 30 марта 2024
Кевийи
30.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 30 тур
1 : 2
Завершен
Кан
66'
Б. Пьерре
10'
А. Менди
43'
А. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - Кан
90'
+2
Желтая карточка
Я. Мбок
Желтая карточка
Б. Пьерре
89'
83'
Замена
А. Коефф
️️️️
V. Henry
Замена
N. Cisse
️️️️
С. Лорик
82'
Замена
П. Яд
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
82'
82'
Замена
Я. Мбок
️️️️
К. Добен
82'
Замена
А. Салама
️️️️
M. Le Bihan
76'
Замена
М. Отре
️️️️
B. Brahimi
75'
Желтая карточка
D. Meddah
ГОЛ! 1:2!
Б. Пьерре
Пас отдал
Г. Сангаре
66'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Н. Кадиу
64'
Замена
J. Pendant
️️️️
А. Сиссоко
55'
Замена
Г. Сангаре
️️️️
G. Gbelle
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
А. Менди
Желтая карточка
L. Delaurier-Chaubet
16'
15'
Желтая карточка
К. Добен
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Менди
Пас отдал
B. Brahimi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
14
Garland Gbelle
(К)
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
11
Мамаду Камара
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
27
Daylam Meddah
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
10
Bilal Brahimi
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Кевийи
20
Arsène Courel
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
17
Густаво Сангаре
ОП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
69
Йохан Рош
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
4-3-3
1
Лерой
2
Лорик
8
3
58
Сиссоко
35
14
8
Кадиу
44
Пьерре
99
Сумано
11
Камара
4-2-4
1
Мандре
29
Томас
27
77
2
Абди
61
25
Добен
19
Менди
8
4
10
2
Лорик
15
15
2
Лорик
14
17
Сангаре
17
Сангаре
14
35
37
Яд
37
Яд
35
8
Кадиу
17
Кулибали
17
Кулибали
8
Кадиу
58
Сиссоко
7
7
58
Сиссоко
4
92
Коефф
92
Коефф
4
25
Добен
80
Мбок
80
Мбок
25
Добен
10
23
Отре
23
Отре
10
8
19
Салама
19
Салама
8
Остались в запасе
Кевийи
Кан
20
Arsène Courel
ВР
69
Йохан Рош
ЦФ
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
20
Arsène Courel
ВР
69
Йохан Рош
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Кевийи - Кан
2
3
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
21
17
Офсайды
0
1
Количество передач
440
418
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Guillaume Paradis, France
Стадион:
Stade Robert Diochon, Le Petit-Quevilly
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