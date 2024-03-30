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Валансьен - Сент-Этьен

30.03.2024, Суббота, 00:00 мск Франция. Лига 2, 30 тур Валансьен - Сент-Этьен
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Матч еще не начался
Франция. Лига 2 (2023/2024)
5 тур
2 сентября, суббота 20:00 Сент-Этьен Валансьен
Франция. Лига 1 (2013/2014)
23 тур
1 февраля, суббота 23:00 Сент-Этьен 3:0 Валансьен
5 тур
14 сентября, суббота 22:00 Валансьен 1:3 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2012/2013)
32 тур
12 апреля, пятница 22:30 Валансьен 0:0 Сент-Этьен
14 тур
23 ноября, пятница 23:45 Сент-Этьен 1:0 Валансьен
Франция. Лига 1 (2011/2012)
27 тур
10 марта, суббота 22:00 Валансьен 1:2 Сент-Этьен
11 тур
22 октября, суббота 21:00 Сент-Этьен 1:0 Валансьен
Франция. Лига 1 (2010/2011)
29 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 1:1 Валансьен
13 тур
1 декабря, среда 21:00 Валансьен 1:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2009/2010)
26 тур
27 февраля, суббота 21:00 Валансьен 1:0 Сент-Этьен
10 тур
24 октября, суббота 21:00 Сент-Этьен 0:2 Валансьен
Франция. Лига 1 (2008/2009)
38 тур
30 мая, суббота 23:00 Сент-Этьен 4:0 Валансьен
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Валансьен 1:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2007/2008)
20 тур
12 января, суббота 19:10 Валансьен 2:0 Сент-Этьен
2 тур
11 августа, суббота 22:00 Сент-Этьен 3:1 Валансьен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кан 2 2 0 0 4:0 +4 6
2. Гренобль 2 2 0 0 3:0 +3 6
3. Амьен 2 2 0 0 2:0 +2 6
4. Бастия 2 1 1 0 3:0 +3 4
5. Труа 2 1 1 0 5:3 +2 4
6. Родез 2 1 1 0 3:2 +1 4
7. Дюнкерк 2 1 1 0 3:2 +1 4
8. Аяччо 2 1 1 0 2:1 +1 4
9. Генгам 2 1 0 1 4:2 +2 3
10. Осер 2 1 0 1 4:2 +2 3
11. По 2 1 0 1 3:2 +1 3
12. Лаваль 2 1 0 1 2:3 -1 3
13. Бордо 2 1 0 1 1:3 -2 3
14. Конкарно 2 0 1 1 0:1 -1 1
15. Анжер 2 0 1 1 0:1 -1 1
16. Анси 2 0 1 1 1:4 -3 1
17. Сент-Этьен 2 0 0 2 1:3 -2 0
18. Кевийи 2 0 0 2 0:2 -2 0
19. Париж 2 0 0 2 0:4 -4 0
20. Валансьен 2 0 0 2 1:7 -6 0
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