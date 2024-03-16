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Бастия - Сент-Этьен

16.03.2024, Суббота, 00:00 мск Франция. Лига 2, 29 тур Бастия - Сент-Этьен
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Матч еще не начался
Франция. Лига 2 (2023/2024)
19 тур
19 декабря, вторник 00:00 Сент-Этьен Бастия
Франция. Лига 1 (2016/2017)
28 тур
4 марта, суббота 22:00 Бастия 0:0 Сент-Этьен
5 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Сент-Этьен 1:0 Бастия
Франция. Лига 1 (2015/2016)
34 тур
16 апреля, суббота 21:00 Бастия 0:1 Сент-Этьен
4 тур
30 августа, воскресенье 15:00 Сент-Этьен 2:1 Бастия
Франция. Лига 1 (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 21:00 Бастия 1:0 Сент-Этьен
17 тур
6 декабря, суббота 22:00 Сент-Этьен 1:0 Бастия
Франция. Лига 1 (2013/2014)
26 тур
22 февраля, суббота 23:00 Бастия 0:2 Сент-Этьен
8 тур
28 сентября, суббота 22:00 Сент-Этьен 2:2 Бастия
Франция. Лига 1 (2012/2013)
22 тур
27 января, воскресенье 17:00 Сент-Этьен 3:0 Бастия
4 тур
1 сентября, суббота 22:00 Бастия 0:3 Сент-Этьен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кан 2 2 0 0 4:0 +4 6
2. Гренобль 2 2 0 0 3:0 +3 6
3. Амьен 2 2 0 0 2:0 +2 6
4. Бастия 2 1 1 0 3:0 +3 4
5. Труа 2 1 1 0 5:3 +2 4
6. Родез 2 1 1 0 3:2 +1 4
7. Дюнкерк 2 1 1 0 3:2 +1 4
8. Аяччо 2 1 1 0 2:1 +1 4
9. Генгам 2 1 0 1 4:2 +2 3
10. Осер 2 1 0 1 4:2 +2 3
11. По 2 1 0 1 3:2 +1 3
12. Лаваль 2 1 0 1 2:3 -1 3
13. Бордо 2 1 0 1 1:3 -2 3
14. Конкарно 2 0 1 1 0:1 -1 1
15. Анжер 2 0 1 1 0:1 -1 1
16. Анси 2 0 1 1 1:4 -3 1
17. Сент-Этьен 2 0 0 2 1:3 -2 0
18. Кевийи 2 0 0 2 0:2 -2 0
19. Париж 2 0 0 2 0:4 -4 0
20. Валансьен 2 0 0 2 1:7 -6 0
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