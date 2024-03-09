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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Париж
Кан - Париж: обзор матча 09 марта 2024
Кан
09.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 28 тур
0 : 1
Завершен
Париж
85'
Т. Оллила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Париж
90'
+3
Замена
Л. Дусе
️️️️
А. Камара
89'
Желтая карточка
В. Марчетти
Замена
Я. Мбок
️️️️
К. Добен
86'
Замена
M. Hafid
️️️️
Г. Кьереме
86'
85'
ГОЛ! 0:1!
Т. Оллила
67'
Желтая карточка
П. Амель
66'
Замена
В. Марчетти
️️️️
И. Кеббаль
66'
Замена
П. Амель
️️️️
Н. Дико
Замена
B. Brahimi
️️️️
M. Le Bihan
65'
46'
Замена
Т. Оллила
️️️️
A. Gory
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
22
Jules Gaudin
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Alimani Gory
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
15
Mohamed Hafid
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Париж
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
4
Венсан Марчетти
ОП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
3-5-2
1
Мандре
2
Абди
29
Томас
77
27
Кьереме
25
Добен
20
23
Отре
61
8
19
Менди
3-3-1-3
16
13
Дабила
31
Шергуи
5
Мбоу
22
14
17
Камара
10
Кеббаль
9
Лукембила
12
Дико
11
25
Добен
80
Мбок
80
Мбок
25
Добен
27
Кьереме
15
15
27
Кьереме
8
10
10
8
11
5
Оллила
5
Оллила
11
17
Камара
44
Дусе
44
Дусе
17
Камара
10
Кеббаль
4
Марчетти
4
Марчетти
10
Кеббаль
12
Дико
29
Амель
29
Амель
12
Дико
Остались в запасе
Кан
Париж
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
1
Реми Риу
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Кан - Париж
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
17
Количество передач
399
542
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Legat, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
Новости команд
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