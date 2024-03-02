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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Кан
По - Кан: обзор матча 02 марта 2024
По
02.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 27 тур
2 : 3
Завершен
Кан
77'
Ш. Боли
90+1'
У. Нгом
31'
А. Менди
69'
Г. Кьереме
85'
А. Салама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Кан
ГОЛ! 2:3!
У. Нгом
Пас отдал
J. Gaspar
90'
+1
88'
Замена
Я. Мбок
️️️️
М. Отре
88'
Замена
M. Hafid
️️️️
M. Le Bihan
85'
ГОЛ! 1:3!
А. Салама
Пас отдал
М. Отре
ГОЛ! 1:2!
Ш. Боли
Пас отдал
J. Gaspar
77'
Замена
Ж. Обьянг
️️️️
К. Бото
75'
72'
Замена
B. Brahimi
️️️️
Г. Кьереме
Замена
У. Нгом
️️️️
M. Bassouamina
72'
69'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кьереме
Пас отдал
К. Добен
Желтая карточка
K. Ange Ahoussou
66'
Замена
М. Шахири
️️️️
Я. Беграуи
62'
Замена
Ш. Боли
️️️️
Л. Мутон
62'
61'
Желтая карточка
К. Добен
61'
Замена
А. Салама
️️️️
А. Менди
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Менди
Пас отдал
Г. Кьереме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
6
Луи Мутон
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
По
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
5
Ное Соу
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
70
Шарль Боли
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
7
Yonis Njoh
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
15
Mohamed Hafid
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
4-3-3
21
Камара
97
Бото
12
5
20
6
Мутон
21
10
14
Беграуи
6
Д'Алмейда
12
3-5-2
1
Мандре
29
Томас
77
2
Абди
61
25
Добен
27
Кьереме
20
23
Отре
19
Менди
8
97
Бото
4
Обьянг
4
Обьянг
97
Бото
6
Мутон
70
Боли
70
Боли
6
Мутон
12
79
Нгом
79
Нгом
12
14
Беграуи
11
Шахири
11
Шахири
14
Беграуи
23
Отре
80
Мбок
80
Мбок
23
Отре
8
15
15
8
27
Кьереме
10
10
27
Кьереме
19
Менди
19
Салама
19
Салама
19
Менди
Остались в запасе
По
Кан
5
Ное Соу
ЦЗ
7
Yonis Njoh
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
5
Ное Соу
ЦЗ
7
Yonis Njoh
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча По - Кан
1
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
498
419
Сейвы
1
6
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
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