Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - По
Гренобль - По: обзор матча 24 февраля 2024
Гренобль
24.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 26 тур
0 : 1
Завершен
По
5'
М. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - По
Замена
M. Tourraine
️️️️
M. Xantippe
82'
Замена
N. Ntolla
️️️️
А. Сбаи
82'
82'
Замена
У. Нгом
️️️️
S. Beusnard
Замена
В. Постолачи
️️️️
Л. Жозеф
78'
Желтая карточка
P. Meissa Ba
72'
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
Н. Мбемба
67'
67'
Замена
K. Boutaïb
️️️️
M. Bassouamina
67'
Замена
Я. Беграуи
️️️️
С. Д'Алмейда
54'
Желтая карточка
С. Д'Алмейда
53'
Замена
J. Ruiz
️️️️
X. Kouassi
29'
Желтая карточка
S. Beusnard
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Силла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
14
Loïc Nestor
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
По
21
Бингуру Камара
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
6
Луи Мутон
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
16
Бобби Аллен
ВР
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
22
Saikou Touray
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
По
5
Jean Ruiz
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
79
Умар Нгом
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
3-3-4
1
Мобле
6
Монфрей
27
29
Пакье
26
Мбемба
6
25
Валь
14
10
Сбаи
5
75
Жозеф
3-4-3
21
Камара
20
12
97
Бото
21
10
4
6
Мутон
9
Силла
12
6
Д'Алмейда
27
39
39
27
26
Мбемба
10
Сильвестр
10
Сильвестр
26
Мбемба
75
Жозеф
9
Постолачи
9
Постолачи
75
Жозеф
10
Сбаи
22
22
10
Сбаи
4
5
5
4
21
79
Нгом
79
Нгом
21
6
Д'Алмейда
14
Беграуи
14
Беграуи
6
Д'Алмейда
12
10
10
12
Остались в запасе
Гренобль
По
23
Мамаду Диоп
ВР
16
Бобби Аллен
ВР
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
22
Saikou Touray
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
70
Шарль Боли
ЦП
11
Мехди Шахири
ЛВ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
23
Мамаду Диоп
ВР
16
Бобби Аллен
ВР
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
22
Saikou Touray
ЦФ
Остались в запасе
70
Шарль Боли
ЦП
11
Мехди Шахири
ЛВ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Гренобль - По
1
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
11
15
Офсайды
2
1
Количество передач
539
423
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
2
0
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
Новости команд
Все
Гренобль
По
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
Кубок Франции. «Монако» победил «Гренобль», Головин вышел на поле на 75-й минуте
2021.02.10 18:44
2
«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
1 августа
10
«Балтика» подпишет 194-сантиметрового защитника из Франции
1 августа
2
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции
2023.02.10 08:38
1
Кубок Франции. «Монако» победил «Гренобль», Головин вышел на поле на 75-й минуте
2021.02.10 18:44
2
Головин остался в запасе «Монако» на матч Кубка Франции с «Греноблем»
2021.02.10 16:26
1
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря голу Паредеса прошел «По», «Лилль» вылетел от непрофессионального клуба
2020.01.29 22:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+