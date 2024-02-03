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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - Валансьен
Конкарно - Валансьен: обзор матча 03 февраля 2024
Конкарно
03.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 23 тур
1 : 0
Завершен
Валансьен
63'
П. Ибну Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - Валансьен
Замена
R. Sans
️️️️
Б. Муазан
90'
+2
Замена
C. Rodrigues
️️️️
П. Ибну Ба
84'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
К. Диавара
78'
Замена
I. Matondo
️️️️
A. Urie
78'
76'
Замена
М. Ойевуси
️️️️
Э. Юнг
76'
Замена
Д. Крузе
️️️️
J. Masson
70'
Замена
I. Hamache
️️️️
M. Lilepo
70'
Замена
A. Boutoutaou
️️️️
Ф. Жуниор
70'
Замена
T. Moore
️️️️
Х. Шабанович
ГОЛ! 1:0!
П. Ибну Ба
Пас отдал
Ж. Фоссюрье
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
17
Maxime Etuin
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
30
Esteban Salles
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
7
Кандет Диавара
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
23
Julien Masson
ЦП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
14
J. Cuffaut
(К)
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
9
Clément Rodrigues
ЦП
3
Romain Sans
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
4-3-1-3
4
3
2
33
Фоссюрье
26
17
7
10
Муазан
7
Диавара
14
Ба
30
3-2-1-4
1
24
Шабанович
8
4
23
8
93
Кноккарт
99
29
Юнг
14
50
Жуниор
14
Ба
9
9
14
Ба
10
Муазан
3
3
10
Муазан
7
45
45
7
7
Диавара
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
Диавара
24
Шабанович
4
4
24
Шабанович
23
15
Крузе
15
Крузе
23
29
Юнг
27
Ойевуси
27
Ойевуси
29
Юнг
50
Жуниор
28
28
50
Жуниор
99
11
11
99
Остались в запасе
Конкарно
Валансьен
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ЦФ
16
Jean Louchet
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Остались в запасе
16
Jean Louchet
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Конкарно - Валансьен
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
0
Нарушения
9
20
Офсайды
1
2
Количество передач
451
429
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Rainville, France
Стадион:
Мустуар
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