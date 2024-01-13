Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Конкарно
Кан - Конкарно: обзор матча 13 января 2024
Кан
13.01.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 20 тур
1 : 0
Завершен
Конкарно
72'
А. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Конкарно
Замена
C. Sery
️️️️
А. Менди
84'
Замена
Я. Мбок
️️️️
М. Отре
84'
83'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
Y. Merdji
83'
Замена
M. Etuin
️️️️
Г. Барес
78'
Замена
A. Urie
️️️️
I. Matondo
78'
Замена
C. Rodrigues
️️️️
A. Gboho
ГОЛ! 1:0!
А. Менди
Пас отдал
M. Le Bihan
72'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
B. Brahimi
63'
Желтая карточка
Г. Кьереме
49'
46'
Замена
R. Sans
️️️️
A. Georgen
34'
Желтая карточка
G. Jannez
18'
Желтая карточка
A. Georgen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
4
V. Henry
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Конкарно
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
30
Esteban Salles
ЦФ
10
Yanis Merdji
ЦФ
24
Ambroise Gboho
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Кан
35
Parfait Mandanda
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
25
Кантен Добен
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
11
Caleb Sery
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
3
Romain Sans
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
3-4-3
16
Клементия
92
Коефф
77
29
Томас
61
20
23
Отре
27
Кьереме
19
Менди
10
4
4-1-1-5
33
Фоссюрье
3
2
4
26
10
Муазан
30
15
Барес
45
24
10
25
Добен
25
Добен
23
Отре
80
Мбок
80
Мбок
23
Отре
19
Менди
11
11
19
Менди
10
8
8
10
15
Барес
17
17
15
Барес
45
7
7
45
24
9
9
24
2
3
3
2
10
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
10
Остались в запасе
Кан
Конкарно
35
Parfait Mandanda
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
Остались в запасе
35
Parfait Mandanda
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Кан - Конкарно
1
2
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
22
19
Офсайды
1
1
Количество передач
442
591
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Информация о матче
Главный судья:
Azzedine Souifi, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
Новости команд
Все
Кан
Конкарно
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+