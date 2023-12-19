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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - Гренобль
Конкарно - Гренобль: обзор матча 19 декабря 2023
Конкарно
19.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 19 тур
0 : 3
Завершен
Гренобль
37'
P. Meissa Ba
46'
Л. Жозеф
85'
P. Meissa Ba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - Гренобль
89'
Замена
A. Jeno
️️️️
P. Meissa Ba
85'
ГОЛ! 0:3!
P. Meissa Ba
Пас отдал
А. Сбаи
Замена
A. Urie
️️️️
I. Matondo
81'
80'
Замена
M. Tourraine
️️️️
M. Xantippe
80'
Замена
В. Постолачи
️️️️
Л. Жозеф
70'
Замена
А. Сбаи
️️️️
А. Саньянг
69'
Замена
S. Touray
️️️️
Э. Сильвестр
Замена
A. Georgen
️️️️
A. Wahib
59'
Замена
A. Gboho
️️️️
Н. Ндомбаси
58'
46'
ГОЛ! 0:2!
Л. Жозеф
Пас отдал
P. Meissa Ba
37'
ГОЛ! 0:1!
P. Meissa Ba
Пас отдал
Л. Жозеф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
30
Esteban Salles
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
(К)
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
2
Alec Georgen
ЦЗ
28
Issouf Paro
ЦЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
24
Ambroise Gboho
ЦФ
10
Yanis Merdji
ЦФ
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
15
Abiezer Jeno
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
22
Saikou Touray
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
4-1-1-5
4
3
3
33
Фоссюрье
26
10
Муазан
15
Барес
11
Ндомбаси
14
Ба
45
30
4-2-4
16
Аллен
29
Пакье
6
Монфрей
4
Диарра
27
25
Валь
6
75
Жозеф
7
Саньянг
21
5
3
2
2
3
45
7
7
45
11
Ндомбаси
24
24
11
Ндомбаси
27
39
39
27
5
15
15
5
10
Сильвестр
10
Сильвестр
Сильвестр
22
22
Сильвестр
75
Жозеф
9
Постолачи
9
Постолачи
75
Жозеф
7
Саньянг
10
Сбаи
10
Сбаи
7
Саньянг
Остались в запасе
Конкарно
Гренобль
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
10
Yanis Merdji
ЦФ
23
Мамаду Диоп
ВР
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
10
Yanis Merdji
ЦФ
Остались в запасе
23
Мамаду Диоп
ВР
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Конкарно - Гренобль
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
0
Нарушения
4
6
Офсайды
0
1
Количество передач
238
297
Сейвы
0
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Мустуар
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