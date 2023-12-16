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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Анжер
Труа - Анжер: обзор матча 16 декабря 2023
Труа
16.12.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 18 тур
1 : 4
Завершен
Анжер
8'
Ф. Анен (АГ)
31'
П. Капелле
33'
З. Ферхат
34'
Л. Диони
55'
Х. Абделли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Анжер
Замена
N. Cervantes
️️️️
Р. Саид
81'
79'
Замена
А. Эну
️️️️
П. Капелле
76'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
З. Ферхат
75'
Замена
И. Ньян
️️️️
Л. Диони
73'
Желтая карточка
Я. Валери
70'
Замена
З. Халед
️️️️
Ж. Лопи
69'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
Ж. Бахоя
Замена
А. Брус
️️️️
A. Kante
62'
Замена
Д. Мазу-Сако
️️️️
A. Lefebvre
61'
55'
ГОЛ! 1:4!
Х. Абделли
Пас отдал
Ж. Бахоя
Желтая карточка
И. Тити
41'
34'
ГОЛ! 1:3!
Л. Диони
Пас отдал
Я. Валери
33'
ГОЛ! 1:2!
З. Ферхат
31'
ГОЛ! 1:1!
П. Капелле
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Анен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
44
Иван Тити
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
(К)
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
7
Кильян Донг
АП
21
Лука Илич
АП
19
Рафики Саид
ЦФ
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Труа
16
Николя Леметр
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
31
Danel Dongmo
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
25
Noa Cervantes
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
3-3-2-2
80
Алемдар
5
Конте
44
Тити
36
10
М'Чангама
19
Тарат
42
21
Илич
7
Донг
11
19
Саид
4-3-2-1
75
Фофана
7
Валери
29
Анен
22
Хунтонджи
21
Лефор
8
Ферхат
8
Лопи
15
Капелле
23
Бахоя
8
Абделли
99
Диони
42
5
Брус
5
Брус
42
11
49
Мазу-Сако
49
Мазу-Сако
11
19
Саид
25
25
19
Саид
8
Ферхат
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
8
Ферхат
8
Лопи
22
Халед
22
Халед
8
Лопи
99
Диони
7
Ньян
7
Ньян
99
Диони
15
Капелле
23
Эну
23
Эну
15
Капелле
23
Бахоя
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
23
Бахоя
Остались в запасе
Труа
Анжер
16
Николя Леметр
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
31
Danel Dongmo
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
31
Danel Dongmo
ЦП
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Труа - Анжер
1
1
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
2
7
Количество передач
192
293
Сейвы
1
0
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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